Oroscopo agosto 2023 Gemelli

Oroscopo del mese di agosto 2023 per il segno Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

Sole in Leone (sestile), dal 24 in Vergine (quadrato);

Luna Piena il 2 in Acquario (trigono) | Luna Nuova il 16 in Leone (sestile) | Luna Piena il 31 in Pesci (quadrato);

Mercurio in Vergine (quadrato - dal 24 retrogrado);

Venere in Leone (sestile - retrogrado);

Marte in Vergine (quadrato), dal 28 in Bilancia (trigono);

Giove in Toro (semisestile);

Saturno in Pesci (quadrato - retrogrado);

Urano in Toro (semisestile - dal 30 retrogrado);

Nettuno in Pesci (quadrato - retrogrado);

Plutone in Capricorno (quinconce - retrogrado).

voi nativi Gemelli vi allontanate da tutto ciò che vi obbliga a fare sforzi fisici. La vostra personalità, incline agli agi, richiede di condurre una vita che vi accontenti, altrimenti rischiate di farvene una malattia. Nelle previsioni di quest'oroscopo agostano di Jennaro ci sono diverse soddisfazioni in arrivo, sia in campo lavorativo che privato.Ecco come sarà il cielo del mese di agosto 2023 nei confronti della costellazione dei Gemelli.Avventure e relazioni segrete saranno all'ordine del giorno specialmente durante la seconda parte del mese, cioè, quando la luna si rinnoverà in sestile al vostro segno. Perciò, state attenti a non compromettere il vostro matrimonio per un'avventura che alla fine non vi porterà nulla di buono. Dopo la prima settimana, con il passaggio di Venere in sestile armonico alla vostra area zodiacale, il cielo diverrà più chiaro. Le persone intorno a voi tenderanno a mostrarvi il loro affetto e i loro sentimenti. Se avete il cuore libero, le vostre paure non fanno altro che aumentare la solitudine. Forse state uscendo da una storia finita male, in questo caso, lasciate andare via il passato, l'amore vale più dei brutti ricordi. Molto presto avrete la gioia di innamorarvi.Ad agosto 2023 succederà un po' di tutto, ma la buona notizia è che riuscirete a risolvere alcune complicazioni che avevano frenato il progresso nelle vostre attività. Vi accorgerete con entusiasmo di avere un'energia imbattibile. Vorrete fare molte cose, e questo andrà a vostro vantaggio perché le vostre prestazioni saranno ottimali. Una persona sconosciuta vi aiuterà quando ne avrete più bisogno. Dovrete solo stare attenti ed evitare di farvi soggiogare da false promesse di un rapido arricchimento. In ogni caso, il successo vi accompagnerà per tutta l'Estate.Lungo il vostro cammino troverete alcuni ostacoli. Cercate di aggirarli senza irritare il vostro sistema nervoso. Solo allora potrete raggiungere quella pace interiore che è essenziale per farvi sentire bene con voi stessi. Non prendete come un attacco personale il dissenso delle persone intorno a voi. Un buon canale terapeutico può essere quello di trascorrere del tempo ascoltando musica rigenerante.I tuoi giorni fortunati del mese sono: mercoledì 2, mercoledì 16 e lunedì 28 agosto 2023.