Oroscopo agosto 2023 Cancro

Oroscopo del mese di agosto 2023 per il segno Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

Sole in Leone (semisestile), dal 24 in Vergine (sestile);

Luna Piena il 2 in Acquario (quinconce) | Luna Nuova il 16 in Leone (semisestile) | Luna Piena il 31 in Pesci (trigono);

Mercurio in Vergine (sestile - dal 24 retrogrado);

Venere in Leone (semisestile - retrogrado);

Marte in Vergine (sestile), dal 28 in Bilancia (quadrato);

Giove in Toro (sestile);

Saturno in Pesci (trigono - retrogrado);

Urano in Toro (sestile - dal 30 retrogrado);

Nettuno in Pesci (trigono - retrogrado);

Plutone in Capricorno (opposizione - retrogrado).

ad agosto saranno la costante per molti Cancro. Stanchi di grandi sconvolgimenti, sarete felici di vivere giorni tranquilli e sereni. In effetti, non ci saranno grossi problemi, soprattutto se terrete conto di ciò che avete imparato dalle vostre esperienze passate. Tuttavia, dovrete fare attenzione alle azioni compiute da altri, perché ci saranno persone che cercheranno di danneggiarvi a livello personale, professionale e finanziario.Ecco come sarà il cielo del mese di agosto 2023 nei confronti della costellazione del Cancro.Grazie ai buoni influssi di Venere, pianeta di bellezza e amore, un sentimento ispirato e romantico si stabilizzerà nella vita affettiva dei Cancro innamorati. Gli aspetti positivi e le congiunzioni dei pianeti veloci vi permetteranno di vivere momenti molto piacevoli negli affari di cuore, in famiglia e nelle amicizie, soprattutto nei giorni centrali del mese. Tra lo stupore e la gioia del vostro partner, diverrete più flessibili e comprensivi. I Cancretti dal cuore libero da legami affettivi vivranno avventure piene di romanticismo. Alla fine del mese avrete l'opportunità di trasformare una conoscenza in una relazione d'amore. La comprensione e la tenerezza reciproche supereranno il legame di amicizia e daranno l'avvio a una storia fantastica.Le stelle agostane vi forniranno un pieno di energia. Mentre tutti gli altri si fermeranno stanchi e sfiniti, voi nati nel segno del Cancro continuerete ad essere in movimento. Sarete in grado di soddisfare qualsiasi commissione, incarico o richiesta di lavoro. Nella vostra mente passeranno una dopo l'altra, molte idee vantaggiose. Questo è un buon momento per scrivere la parola fine agli impegni e situazioni lasciati incompleti. Preparate un elenco di cose da fare e mettetevi all'opera.Il moto retrogrado di Saturno minaccia il vostro stato di benessere e potrebbe causarvi dei problemi fisici. Le aree più vulnerabili in questo momento sono le vie urinarie e la pressione sanguigna. Frequenti emicranie potrebbero sopraggiungere specialmente quando siete stressati da qualcosa o qualcuno. In questo caso, esercizi di respirazione e una ginnastica distensiva vi aiuteranno a rilassarvi.I tuoi giorni fortunati del mese sono: domenica 6, mercoledì 16 e giovedì 31 agosto 2023.