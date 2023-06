Oroscopo luglio 2023 Pesci

Oroscopo del mese di luglio 2023 per il segno Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

Sole in Cancro (trigono), dal 22 in Leone (quinconce);

Luna piena il 4 in Acquario (semisestile) - Luna nuova il 18 in Leone (quinconce);

Mercurio in Cancro (trigono - retrogrado), dal 12 in Leone (quinconce - dal 15 diretto), dal 29 in Vergine (opposizione);

Venere in Leone (quinconce - dal 24 retrogrado);

Marte in Leone (quinconce), dall'11 in Vergine (opposizione);

Giove in Toro (sestile);

Saturno in Pesci (retrogrado);

Urano in Toro (sestile);

Nettuno in Pesci (retrogrado);

Plutone in Capricorno (sestile - retrogrado).

e provvidenziali transiti planetari cambieranno il vostro modo di vedere le cose. Nelle calde giornate di luglio 2023 vi troverete al centro di opportunità di progresso in diversi settori. Se state vivendo un periodo difficile, tranquillizzatevi, perché le stelle vi renderanno più semplice affrontare i grandi cambiamenti che in questo momento vi sono imposti. In questo vostro oroscopo ci sono grandi benefici personali e molte gioie.Ecco come sarà il cielo del mese di luglio 2023 nei confronti della costellazione dei Pesci.Voi Pesci avete un forte istinto protettivo e la capacità di amare con infinito slancio, per questo motivo proteggete con lo stesso impeto tutti i componenti della vostra famiglia, siano essi persone, animali o piante. Chiunque abbia bisogno di attenzioni, può ricevere in dono il vostro sostegno. Ebbene, una fase luminosa è in arrivo per voi. Molto presto la volta celeste illuminerà il vostro ambiente domestico e il legame che vi unisce alla vostra dolce metà tenderà a farsi più forte. Fate attenzione verso la fine del mese,. perché potreste avvertire un po' di malinconia e il ricordo di un vecchio amore di gioventù vi confonderà le idee. I Pesciolini dal cuore libero in cerca di un amore stabile avranno l'opportunità di incontrare una persona speciale che catturerà la loro attenzione.Conflitti e malintesi potrebbero complicarvi le cose sul posto di lavoro e ostacolare le relazioni con i vostri colleghi e i superiori. Se ciò dovesse accadere, sarà opportuno che prendiate dei provvedimenti molto drastici al fine di limitare le azioni dannose di quelli che vi circondano. Uno degli accorgimenti da adottare sarà di ridurre la fiducia che riponete negli altri, poiché vi rende troppo vulnerabili. Vi raccomando prudenza e oculatezza soprattutto se avete un lavoro autonomo o siete un libero professionista. Nonostante la protezione di Mercurio, se siete in trattativa con persone sconosciute sarà bene prestare attenzione, perché potreste commettere qualche leggerezza nel firmare un contratto o un accordo.Sul principio vi sentirete come avvolti da una vibrazione negativa. Si tratta di cattiva energia molto probabilmente fluita da occhi maligni che si posano su di voi. Forse è solo qualcuno che sta provando un po' d'invidia, perciò, non preoccupatevi più di tanto, perché è sicuramente una situazione temporanea che non influirà sul vostro benessere. Rimuovete tutti quei pensieri apocalittici che a volte infestano la vostra mente.I tuoi giorni fortunati del mese sono: venerdì 7, sabato 15 e domenica 30 luglio 2023.