Oroscopo giugno 2023 Toro

Oroscopo del mese di giugno 2023 per il segno Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

Sole in Gemelli (semisestile); dal 21 in Cancro (sestile)

Luna piena il 4 in Sagittario (quinconce); Luna nuova il 18 in Cancro (sestile)

Mercurio in Toro; dal 12 in Gemelli (semisestile); dal 28 in Cancro (sestile)

Venere in Cancro (sestile); dal 6 in Leone (quadrato)

Marte in Leone (quadrato)

Giove in Toro

Saturno in Pesci (sestile - dal 19 in moto retrogrado)

Urano in Toro

Nettuno in Pesci (sestile)

Plutone in Acquario (quadrato - retrogrado); dal 12 in Capricorno (trigono - retrogrado)

questi giorni è possibile che abbiate un po' la testa fra le nuvole, oppure c'è qualche pensiero che vi preoccupa. Siate vigili specialmente dopo la prima settimana di giugno, perché ci possono essere delle situazioni abbastanza instabili o qualche incomprensione con le persone a voi vicine, giacché Marte, in aspetto disarmonico, può farvi avere un calo di energia. Fate attenzione ai passi falsi.Ecco come sarà il cielo del mese di giugno 2023 nei confronti della costellazione del Toro.Il transito di Venere in quadratura alla vostra costellazione vi terrà un po' sulle spine per buona parte del mese portando qualche insoddisfazione a livello sentimentale. Parecchi cambiamenti sono alle porte per quanto riguardano le relazioni con gli altri, soprattutto per ciò che riguarda il legame con il partner. Fareste bene ad evitare qualsiasi controversia in ambito familiare in questo momento. Assicuratevi di non peggiorare le cose complicandole, perché potreste trovarvi in difficoltà nella zona dei sentimenti. Per fortuna non vi dovete preoccupare più di tanto, perché al rinnovo della Luna in sestile alla costellazione del Toro, tutto si aggiusterà nel vostro legame affettivo. Se siete single e state cercando l'amore, Giove nel segno vi incoraggerà a mettervi alla ricerca dell'altra metà. Il vostro potere di seduzione sarà molto presente in questo momento, badate soltanto a non avvicinare persone disposte a sfidare i vostri principi personali.Riguardo al lavoro e alla professione, grazie agli influssi di Mercurio bendisposto con il vostro segno, i vostri interessi lavorativi e professionali continueranno senza sosta come lo sono stati nei mesi precedenti. Forse è il caso di prendervi qualche pausa per mettere a fuoco la vostra creatività che è la vostra arma migliore in questo momento. È tempo di raccogliere quanto avete seminato per molto tempo. Le prime due settimane saranno ottimali per stringere nuovi contatti o decidere di cambiare lavoro che dia maggiori possibilità di guadagno. Gli ostacoli saranno minimi. Una persona che voi conoscete bene sarà disposta a darvi una mano.A livello fisico non sarete in forma ottimale. Vi sentirete stanchi, sopraffatti e con il morale a terra, per cui fareste bene a gestire le vostre forze con molta calma ed evitare problemi vari. Concedetevi un massaggio rigenerante in un centro benessere oppure provate a fare un po' di esercizi di Yoga a casa vostra. Se vi piace l'odore dell'incenso, mettetelo, perché vi aiuterà a rilassarvi.I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 9, domenica 18 e mercoledì 28 giugno 2023.