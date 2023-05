Oroscopo giugno 2023 Ariete

Oroscopo del mese di giugno 2023 per il segno Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

Sole in Gemelli (sestile); dal 21 in Cancro (quadrato)

Luna piena il 4 in Sagittario (trigono); Luna nuova il 18 in Cancro (quadrato)

Mercurio in Toro (semisestile); dal 12 in Gemelli (sestile); dal 28 in Cancro (quadrato)

Venere in Cancro (quadrato); dal 6 in Leone (trigono)

Marte in Leone (trigono)

Giove in Toro (semisestile)

Saturno in Pesci (semisestile - dal 19 in moto retrogrado)

Urano in Toro (semisestile)

Nettuno in Pesci (semisestile)

Plutone in Acquario (sestile - retrogrado); dal 12 in Capricorno (quadrato - retrogrado)