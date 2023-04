Oroscopo maggio 2023 Gemelli

Oroscopo del mese di maggio 2023 per il segno Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

Sole in Toro (semisestile), dal 21 in Gemelli

Luna piena il 5 in Scorpione (quinconce) - Luna nuova il 20 in Gemelli

Mercurio (retrogrado) in Toro (semisestile) dal 15 di nuovo diretto

Venere in Gemelli, dal 8 in Cancro (semisestile)

Marte in Cancro (semisestile), dal 21 in Leone (sestile)

Giove Ariete (sestile), dal 16 in Toro (semisestile)

Saturno in Pesci (quadrato)

Urano in Toro (semisestile)

Nettuno in Pesci (quadrato)

Plutone in Acquario (trigono - dal 2 in moto retrogrado)

non sarà molto bendisposto con i nati nel segno zodiacale Gemelli, soprattutto nella prima quindicina di maggio 2023, quando il pianeta delle rinunce e delle privazioni sarà in quadratura alla vostra costellazione. Potreste avere la tendenza ad essere molto duri con voi stessi e diffidenti verso gli altri. Di positivo c'è che riuscirete a mettere più ordine nella vostra vita privata e sentimentale. È chiaro, però, che con questo cielo non riuscirete a gestire tutto quello che accadrà nel vostro mondo.ecco come sarà il cielo del mese di maggio 2023 nei confronti della costellazione dei Gemelli.Non esitate a prendere in mano il vostro destino. Sin dalla prima settimana di maggio, Saturno si troverà in disarmonia con la vostra area zodiacale e voi Gemelli non potrete più contare sul favore delle stelle, ma dovrete fare affidamento solo su di voi. Perciò, sarà meglio non prendere in considerazione alcun tipo di cambiamento nella vostra sfera sentimentale. Se state attraversando un periodo delicato con la vostra metà, fareste bene a mettere sui piatti della bilancia tutti i vostri problemi e parlarne apertamente con lui o lei. Ciò vi darà l'opportunità di ricominciare la relazione su basi più solide. Per i single, questo può essere un buon momento per gioire della propria libertà, anche se potreste cambiare idea da un momento all'altro.C'è da notare che nel corso del mese di maggio 2023 non ci saranno pianeti nella vostra area zodiacale dedicata al lavoro. Tutto questo suggerisce che per voi sarà un periodo semplicemente tranquillo. Mercurio in retrogradazione non potrà proteggervi ma nemmeno vi sarà ostile. Perciò, anche se incontrerete degli ostacoli, non vi dovrete scoraggiare. Sarete in grado di ottenere dei buoni risultati nella misura in cui saprete adattarvi alle circostanze del momento. In ogni caso, riuscirete a portare a termine i progetti che più vi stanno a cuore. Nulla potrà impedirvi di ottenere ottimi risultati, sebbene sarete soggetti ai malumori di Plutone (), ma è chiaro che ci sarà bisogno di fare sforzi supplementari da parte vostra.A maggio continuerete a ricevere gli influssi benefici di Marte in semi sestile alla vostra costellazione. Proverete la piacevole sensazione di avere una forma brillante. Cercate dei gestire bene questo piccolo capitale di energia che vi è concesso. Cercate di adottare uno stile di vita sano, senza lasciarvi trascinare dagli eccessi. La mancanza di sonno, oppure il troppo lavoro, potrebbero ritorcersi contro di voi. Mangiare di meno e dormire di più, sono le regole per vivere la vita nella giusta misura.I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 8, giovedì 18 e lunedì 29 maggio 2023.