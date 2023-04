Oroscopo maggio 2023 Capricorno

Oroscopo del mese di maggio 2023 per il segno Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

Sole in Toro (trigono), dal 21 in Gemelli (quinconce)

Luna piena il 5 in Scorpione (sestile) - Luna nuova il 20 in Gemelli (quinconce)

Mercurio (retrogrado) in Toro (trigono) dal 15 di nuovo diretto

Venere in Gemelli (quinconce), dal 8 in Cancro (opposizione)

Marte in Cancro (opposizione), dal 21 in Leone (quinconce)

Giove Ariete (quadrato), dal 16 in Toro (trigono)

Saturno in Pesci (sestile)

Urano in Toro (trigono)

Nettuno in Pesci (sestile)

Plutone in Acquario (semisestile - dal 2 in moto retrogrado)

. Con il transito di Giove in Toro dopo la seconda settimana, termina la fastidiosa quadratura tra il pianeta della fortuna e la vostra costellazione che durava da qualche tempo, portando cambiamenti e sorprese nella vita di molti di voi. Sarete invogliati a prendere alcune decisioni che segneranno una svolta positiva nella vostra vita.ecco come sarà il cielo del mese di maggio 2023 nei confronti della costellazione del Capricorno.Di solito voi nativi Capricorno non esagerate con le parole, poiché preferite dimostrare con i fatti il vostro affetto verso la persona amata. Ebbene, l'atmosfera di questo quinto mese dell'anno si prospetta da subito alquanto allegra e spensierata, con momenti di gioia assieme alla vostra dolce metà. Ci sarà una comprensione molto sentita e una buona complicità, quindi, tutto procederà abbastanza bene nel campo dei sentimenti. Se siete soli, questo sarà un buon periodo. Ogni giorno vi si presenterà un'opportunità per intraprendere una storia romantica. Dovrete essere molto cauti per evitare che una cotta possa cambiare la vostra vita, tuttavia, non potrete rimanere indifferenti al fascino dell'avventura. Scoprirete le vostre potenzialità nei momenti di grande tenerezza che condividerete con una persona speciale.Il Transito di Giove in un segno di terra porterà fortuna nel vostro settore del lavoro. Molti di voi, nati sotto il segno del Capricorno, avranno l'opportunità di ricevere un aumento di stipendio. Adesso potrete vedere le cose sotto una luce più chiara e farete delle scelte precise e positive. Utilizzate questo periodo per rafforzare il vostro status sociale. A poco a poco riuscirete ad ottenere una buona posizione nel vostro settore. La serietà e la dedizione con cui vi dedicate al lavoro non passeranno inosservate. Insomma, presto avrete tutte le carte in regola per migliorare la vostra vita, oppure, se lo desiderate, potrete cambiare totalmente la vostra attività di lavoro.Lievi malesseri potrebbero disturbarvi durante il mese di maggio e causare un generale senso di stanchezza. Sarà meglio che allontaniate da voi alcune cattive abitudini e ristabiliate l'equilibrio armonico del vostro corpo attraverso forme di meditazioni olistiche, come lo Yoga o lo Shiatsu. Potrete sperimentare la capacità di guarigione che arriva attraverso un processo che viene da dentro. Quelli di voi che stanno vivendo momenti di tensione, insonnia e stanchezza, ben presto si riprenderanno il proprio benessere.I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 8, lunedì 15 e sabato 27 maggio 2023.