Oroscopo maggio 2023 Bilancia

Oroscopo del mese di maggio 2023 per il segno Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

Sole in Toro (quinconce), dal 21 in Gemelli (trigono)

Luna piena il 5 in Scorpione (semisestile) - Luna nuova il 20 in Gemelli (trigono)

Mercurio (retrogrado) in Toro (quinconce) dal 15 di nuovo diretto

Venere in Gemelli (trigono), dal 8 in Cancro (quadrato)

Marte in Cancro (quadrato), dal 21 in Leone (sestile)

Giove Ariete (opposizione), dal 16 in Toro (quinconce)

Saturno in Pesci (quinconce)

Urano in Toro (quinconce)

Nettuno in Pesci (quinconce)

Plutone in Acquario (trigono - dal 2 in moto retrogrado)

la retrogradazione di Mercurio la vostra situazione sentimentale potrebbe diventare alquanto difficile da sostenere poiché si farà più forte il desiderio di libertà. Se non volete mettere a rischio la vostra relazione, allora dovrete cercare di concedere qualche tenerezza al vostro compagno o la compagna, altrimenti va a finire che in qualche modo si spazientisce e vi abbandona. Per fortuna in ambito lavorativo andrà molto meglio.ecco come sarà il cielo del mese di maggio 2023 nei confronti della costellazione della Bilancia.A causa dei gravosi influssi di Mercurio, la quotidianità della vita coniugale può rendersi più che mai difficile da sopportare. Per voi Bilancia sarà più faticoso comunicare con la vostra metà. In questo periodo, rivendicare il diritto alla propria libertà potrebbe causare qualche scompenso. Sebbene il vostro partner sia tollerante e comprensivo, sarà bene non superare certi limiti. Se non accordate un minimo di concessioni, la durata del vostro matrimonio potrebbe essere messa a rischio, poiché la persona vicino a voi potrebbe stancarsi e andare via. Se siete ancora single, nella terza settimana troverete la persona che riempirà il vostro cuore, sconvolgendo completamente i vostri piani futuri.Ci sono molte Stelle in ottima posizione che a maggio favoriranno il settore lavorativo e vi aiuteranno a realizzare le vostre ambizioni. Nettuno sta formando vantaggiose configurazioni assieme ad altri pianeti. Tra questi c'è l'aspetto favorevole di Urano il quale vi appoggerà nel portare avanti risultati concreti, inoltre, l'atmosfera sul posto di lavoro potrà essere particolarmente piacevole, visto che anche Venere, con il suo passaggio in trigono armonico alla vostra costellazione, garantirà un buon legame con i vostri colleghi e collaboratori. Nuove idee sorgeranno e vi daranno l'opportunità di ricevere dei vantaggi a patto di saper organizzare con metodo e che rimaniate entro i limiti reali delle vostre potenzialità.Le vostre difese naturali saranno particolarmente efficaci in questo periodo dell'anno e vi consentiranno di resistere ai vari malanni di stagione. L'unico neo è la presenza dissonante di Mercurio che vi farà aumentare il nervosismo. Si accentueranno le neuropatie come il mal di schiena e, in alcuni casi, potreste anche accusare un disturbo del sonno. Per rimediare a tutto ciò, provate a rilassarvi con dei bagni caldi e tisane.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 7, giovedì 18 e lunedì 29 maggio 2023.