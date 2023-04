Oroscopo maggio 2023 Acquario

Oroscopo del mese di maggio 2023 per il segno Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

Sole in Toro (quadrato), dal 21 in Gemelli (trigono)

Luna piena il 5 in Scorpione (quadrato) - Luna nuova il 20 in Gemelli (trigono)

Mercurio (retrogrado) in Toro (quadrato) dal 15 di nuovo diretto

Venere in Gemelli (trigono), dal 8 in Cancro (quinconce)

Marte in Cancro (quinconce), dal 21 in Leone (opposizione)

Giove Ariete (sestile), dal 16 in Toro (quadrato)

Saturno in Pesci (semisestile)

Urano in Toro (quadrato)

Nettuno in Pesci (semisestile)

Plutone in Acquario (dal 2 in moto retrogrado)

tirerà fuori il lato di voi che poche persone conoscono. I vostri pensieri cambieranno e matureranno nella vostra mente. Imparerete ad ascoltare la vostra voce interiore e metterete le vostre esigenze al primo posto. Mentre qualche tempo fa vi accontentavate di quello che passava il convento, ora comincerete a cercare qualcosa di diverso. Non lasciate che dispiaceri o rancori facciano parte della vostra vita.ecco come sarà il cielo del mese di maggio 2023 nei confronti della costellazione dell'Acquario.Con Venere e poi il Sole e la Luna Nuova in trigono alla vostra area zodiacale, maggio sarà un mese da trascorrere all'insegna dell'entusiasmo e della vivacità. Non mancheranno occasioni per sbalordire la persona che avete accanto con la vostra vitalità. Grazie anche ai buoni auspici di Giove, sarete portati a effettuare dei cambiamenti che renderanno movimentate le vostre giornate. Prestate attenzione a Marte in opposizione, perché porterà forti cambiamenti nel vostro settore zodiacale, soprattutto in area dei sentimenti. Questo può essere un buon momento se decidete di interrompere una relazione che si trascina da qualche tempo senza più entusiasmo. Se siete soli, in cerca dell'altra metà, dovrete essere onesti con voi stessi e sforzarvi di capire cosa state cercando e ciò che invece non volete. Mettetevi alla prova, perché quando conoscerete voi stessi, l'amore arriverà e sarà fantastico.Ci sono in vista possibili cambiamenti anche per quanto riguarda il settore lavorativo. Attenzione, quindi, a saper valutare con buon senso le novità che si prospettano all'orizzonte. Se da un lato siete allettati dalla voglia di cambiare, dall'altro lato occorre che riflettiate con maggiore calma per considerare se i benefici siano di natura pratica. Per alcuni versi, il passaggio di Giove in quadratura all'area dei Pesci potrebbe segnare il momento di maggiore difficoltà e attirarvi in un'impresa con l'illusione di facili guadagni. Fareste bene a guardarvi alle spalle e diffidare di chi vi avvicina con troppe lusinghe.Le stelle di maggio vi renderanno tonici e dinamici, ma sarete inclini a sprecare le vostre energie quasi fossero inesauribili. Tutto ciò che riguarda l'acqua, vi porterà giovamento, questo perché è un elemento che sarà molto presente. Perciò, in questo periodo vi farà bene bere molta acqua, sia che vi sentiate in piena forma oppure se avete qualche malessere. Per voi Acquario questo è un periodo molto adatto anche per prestare attenzione ai valori spirituali.I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 1, domenica 14 e martedì 23 maggio 2023.