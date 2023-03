Oroscopo aprile 2023 Toro

Oroscopo del mese di aprile 2023 per il segno Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

Sole in Ariete (semisestile), dal 20 in Toro;

Luna piena il 6 in Bilancia (quinconce) - Luna nuova il 20 in Toro;

Mercurio in Ariete (semisestile), dal 4 in Toro (dal 22 retrogrado);

Venere in Toro, dal 12 in Gemelli (semisestile);

Marte in Cancro (sestile);

Giove in Ariete (semisestile);

Saturno in Pesci (sestile);

Urano in Toro;

Nettuno in Pesci (sestile);

Plutone in Acquario (quadrato).

suggerisce l'obbligo di mettere in campo tutta la vostra sensibilità. Sarà una vera sfida per il paziente che è in voi, ma è il presupposto necessario se volete conservare una buona relazione con la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro. Insomma, dovrete essere più sereni se volete navigare tranquilli nelle acque turbolente delle vostre emozioni. Fate attenzione, perché non tutti si comporteranno con onestà. Qualcuno potrebbe tradirvi e il vostro cuore ne potrebbe soffrire.ecco come sarà il cielo del mese di aprile 2023 nei confronti della costellazione del Toro.Venere, Mercurio e poi il Sole nel segno, vi consentiranno di vivere momenti molto speciali. Il dialogo con gli altri beneficerà dei migliori privilegi e sarà un ulteriore condimento per la vostra relazione affettiva. Gli innamorati Toro che vivono in coppia saranno in grado di risolvere i vecchi conflitti che si stanno trascinando dietro da un po' di tempo e che sembravano non potessero più essere risolti. La sintonia con il partner si farà più fluida e la comprensione crescerà. Sarete in grado di intendervi e di gioire dei vostri desideri più intensi. Se siete single, con la Luna Nuova nel segno, la felicità arriverà presto nella vostra vita. Incontrerete una persona piuttosto affine alla vostra personalità. Quando meno ve lo aspettate, conoscerete l'altra metà che vi completerà.Il mese di aprile 2023 sarà un periodo prospero per quanto riguarda il lavoro e la professione, sia per i nativi Toro che svolgono un'attività autonoma sia per quelli che lavorano in relazione di dipendenza. Gli ostacoli che avete finora trovato davanti per raggiungere i vostri obiettivi, scompariranno come per magia e voi otterrete non solo un riconoscimento formale ma anche un concreto aumento di stipendio. È chiaro che tutto dipenderà dell'entusiasmo che metterete nelle cose che fate, poiché ciò vi servirà per costruirvi una buona reputazione e per raggiungere un fruttuoso progresso.Durante i trenta giorni di aprile il vostro stato di benessere non subirà grandi sconvolgimenti. Tuttavia, sta a voi prendervi cura di voi stessi e vivere in modo sano e genuino. Se volete ottenere una dieta equilibrata che vi permetta di svolgere senza affanno le vostre attività, rivolgetevi soltanto a professionisti della nutrizione. Dedicate qualche momento della giornata al riposo e alla distensione. Una passeggiata mattutina all'aria aperta potrà completare il quadro del vostro benessere.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 2, mercoledì 12 e sabato 22 aprile 2023.