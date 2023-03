Oroscopo aprile 2023 Capricorno

Oroscopo del mese di aprile 2023 per il segno Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

sta per aprirsi un periodo di grande interesse che potrebbe cambiare il corso della vostra vita, sia per quanto riguardano gli affetti personali che il lavoro. Il Sole, Mercurio, Venere e Urano si muovono in trigono alla vostra Casa astrologica. Si svilupperanno e si amplieranno le opportunità lavorative e sociali. Tra l'altro, questo è anche un buon momento per rilassarvi assieme alla persona che amate e pianificare con lui o lei la nascita di un bambino.Il transito di Venere in trigono alla vostra costellazione porterà ad accrescere il vostro lato più romantico e fantasioso. Perciò, preparatevi a passare un periodo ricco di emozioni. Trascorrerete i trenta giorni di aprile con amorevolezza e affetto. Questo è un buon momento per mettere a fuoco i vostri sentimenti e placare le vostre fissazioni. Liberate dai pesi la persona che amate, eviterete di soffocarla con la vostra gelosia e i vostri sospetti ingiustificati. Siate più disponibili ad ascoltare i suoi bisogni. I capricorni single avranno la possibilità di vivere situazioni senza precedenti. L'amore arriverà in modo inaspettato attraverso un incontro casuale che vi sorprenderà e vi riempirà di soddisfazione. Per una volta non sarete voi il conquistatore ma la preda.Non dovrete attendere molto per l'arrivo di buone notizie, perché dalla prima settimana di aprile, Mercurio in trigono sarà assai bendisposto con gli appartenenti del segno zodiacale del Capricorno e vi offrirà splendide opportunità a livello lavorativo ed economico. Se lavorate in proprio, vi sarà data l'opportunità di ottenere il successo a lungo desiderato. Ricordate, però, che l'ansia potrebbe rivelarsi una cattiva consigliera. Tutto ciò che dovrete fare per raggiungere i vostri obiettivi è tirar fuori le vostre innate qualità di serietà e responsabilità.Voi Capricorno non permettete a nessuno di conoscere i vostri pensieri. Come un iceberg, lasciate emergere soltanto una piccola parte di voi. Non che ad aprile abbiate qualcosa di serio da temere, ma gli aspetti astrali potrebbero indebolire la vostra vitalità. Inevitabilmente, vi troverete ad affrontare momenti di stanchezza fisica e mentale, per cui dovreste cercare di dedicare più tempo al riposo.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 8, martedì 18 e giovedì 27 aprile 2023.