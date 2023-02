Oroscopo marzo 2023 Toro

Oroscopo del mese di marzo 2023 per il segno Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

avete una virtù che in alcune occasioni diventa il vostro più grande nemico ed è la caparbietà. Sicuramente si tratta di un dono prezioso, ma, sebbene spesso vi metta in primo piano, quando diventa testardaggine finisce per nuocervi. Gli amici vi ammirano per il vostro carattere paziente e affidabile. Essi sanno che possono contare su di voi giacché vi mostrate a loro con un volto deciso e sicuro, anche se dentro siete pieni di dubbi e tormenti.Marzo 2023 è un periodo di prova per molti nati sotto il segno del Toro, almeno per quanto riguarda la vita di coppia. Venti di tempesta primaverili sono in arrivo, per cui, sedetevi a un tavolo e cercate un dialogo costruttivo con la vostra dolce metà. Così facendo trascorrerete questo mese un po' più tranquilli. Se siete ancora single, poiché le giornate si stanno allungando, questo per voi è il periodo più appropriato per andare a caccia della persona che vi completerà. Avrete la possibilità di entrare in contatto con qualcuno che vi farà innamorare. Dovrete però attendere qualche settimana, poiché Venere sarà in buon aspetto solo nella seconda quindicina. Nei primi giorni, invece, potreste avvertire una battuta d'arresto.La creatività sarà la base per importanti risultati che molto presto arriveranno a premiare il vostro duro lavoro. Vi troverete ad affrontare una situazione molto difficile, ma come per magia riuscirete subito a risolvere. I vostri colleghi si sentiranno più sicuri e fiduciosi lavorando al vostro fianco. In ogni caso, crescerete economicamente. Gli sforzi che farete nelle vostre attività si tradurranno in opportunità tanto desiderate, come l'acquisto o la ristrutturazione della casa o una nuova auto.È importante che vi prendiate cura del vostro benessere giacché la prevenzione è sempre meglio della cura. Grazie alle buone abitudini alimentari e a una sana attività fisica, non solo vivrete felici, ma ciò servirà anche a impedire l'arrivo di malanni indesiderati. Tenete sotto controllo la ritenzione idrica, perché potrebbero verificarsi alcuni disturbi derivanti dall'accumulo d'acqua, inoltre, in questo periodo farete bene a idratare e prendervi cura della vostra pelle.I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 6, sabato 18 e martedì 28 marzo 2023.