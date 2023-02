Oroscopo marzo 2023 Sagittario

Oroscopo del mese di marzo 2023 per il segno Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

Mercurio transiterà in trigono alla costellazione del Sagittario assicurando ai "figli del Sole" un periodo di pace e tranquillità. Di sicuro ci saranno momenti fantastici per moltissimi di voi. Inoltre, grazie anche alla presenza di Venere, vi sarà possibile mostrare un aspetto più attraente che mai. Quelli di voi che decideranno di sposarsi o di iniziare una convivenza, oppure di andare in vacanza o programmare un incontro di lavoro, dalla terza settimana di marzo saranno sotto la protezione di potenti influssi planetari.Le forze cosmiche saranno favorevoli alla vita sentimentale degli innamorati Sagittario. Felicità e avventura sono gli ingredienti che illumineranno il vostro cuore durante tutto il mese di marzo. Fiducia e comprensione reciproche rinasceranno con grande energia. Se recentemente ci sono state delle difficoltà nell'intesa con la vostra dolce metà, a breve per voi inizierà un periodo di tranquillità che durerà fino a che il cuore non comincerà a sollevare alcuni interrogativi. Se state vivendo una storia datata, trascorrerete una sorta di seconda luna di miele senza lasciare la vostra abitazione. Se siete un/una Sagittario con il cuore ancora libero, molto presto conoscerete una persona assai speciale che vi completerà. Infatti, il trigono di Venere indica un incontro casuale che più in là potrebbe trasformarsi in una storia d'amore da vivere molto intensamente.Voi sagittari avete una capacità intellettiva molto aperta che vi consente di fare contemporaneamente più di una cosa. A marzo 2023 molte delle vostre esigenze saranno pienamente soddisfatte. Soprattutto, la situazione lavorativa così come anche quella economica miglioreranno in maniera significativa. Tenete a mente, però, che sebbene voi sappiate adattarvi a tutto e siate aperti al nuovo, questo non significa che lo siano anche gli altri. Perciò, cercate di non mettere troppo distanza tra voi e le persone che lavorano con voi. Nell'eventualità, ricorrete alle vostre qualità diplomatiche che sicuramente non vi mancano.Non sono previste grosse seccature riguardo al vostro benessere, a parte alcuni piccoli disturbi che potranno essere affrontati con dei semplici medicinali da banco, oppure seguendo una dieta appropriata. Energia e dinamismo non vi mancheranno. State solo attenti a non strafare nella prima settimana del mese, poiché Marte, che di solito vi è propizio, si troverà in opposizione, perciò avrà delle difficoltà a sostenervi. Non esitate a rivolgervi al vostro medico al primo avviso di malessere.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 11, lunedì 20 e mercoledì 29 marzo 2023.