Oroscopo marzo 2023 Acquario

Oroscopo del mese di marzo 2023 per il segno Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

. Inizierete il mese di marzo 2023 con un atteggiamento più ottimista e positivo. La cordialità e il buon senso saranno gli strumenti che vi consentiranno di svolgere i vostri compiti con più facilità. Tutto ciò vi aiuterà a far fronte alle nuove sfide in arrivo. Supererete gli ostacoli e raggiungerete i consensi che desiderate nella vita. Insomma, potete essere certi che gli alti e bassi che vi hanno caratterizzato fino a oggi, domani saranno dietro la porta.I segnali che manda Venere alla vostra area zodiacale sono davvero positivi. Sembra incredibile, ma voi Acquario sentirete il bisogno di affermare i vostri sentimenti. Avvertirete la necessità che la vostra dolce metà sia accanto a voi per darvi affetto e contorto. Apprezzerete molto questi momenti, malgrado Saturno farà di tutto pur di ostacolare la comprensione con la persona amata. Per le coppie datate sarà lo stesso stimolo di quando vi siete conosciuti la prima volta. Se avete il cuore ancora libero, avrete la possibilità di conoscere una persona emozionante e interessante durante gli incontri sociali a cui parteciperete e questo potrebbe essere l'avvio di un'avventura veramente romantica.Nelle previsioni di Jennaro ci sono buone prospettive di carriera e ottimi risultati nei periodi che si riferiscono all'inizio e alla fine di marzo. Dovrete tenere sott'occhio la seconda decade del mese, in quanto Saturno sarà piuttosto dissonante verso di voi. Perciò, è possibile che in questo periodo vi siano dei fraintendimenti. Esaminate tutto con serenità prima di prendere degli impegni o firmare contratti. Sempre nella parte centrale del mese, evitate acquisti per telefono e spese on-line per non incorrere nella necessità di dover poi restituire gli oggetti che sono stati acquistati. Verso la fine del mese gli influssi provenienti da Urano vi aiuteranno a superare la concorrenza e il vostro reddito vedrà un sensibile aumento.Nel corso del mese di marzo 2023 avrete energia e vitalità, ma non abusatene, perché rischiate di disperderle e andare incontro a un calo di entusiasmo. Qualche preoccupazione potrebbe minare la vostra resistenza fisica. Le cose miglioreranno dopo la terza settimana. Evitate di esagerare a tavola se non volete che i chili in più vi presentino il conto. Se non lo avete ancora fatto, questo è un momento eccellente per iniziare un'attività fisica che stabilizzi il vostro benessere.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 4, mercoledì 15 e martedì 28 marzo 2023.