Oroscopo febbraio 2023 Toro

Oroscopo del mese di febbraio 2023 per il segno Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

del mese di febbraio 2023 avranno un impatto importante sulla vostra vita, soprattutto perché ci sono alcuni aspetti molto positivi. Mercurio vi darà gli strumenti per affrontare i problemi che si sono creati nelle ultime settimane. Anche Venere si affaccerà da sopra le nuvole e per voi Toro l'oroscopo diventa premonitore di buone notizie. Dovete assolutamente approfittare di questi buoni influssi e prendere le decisioni necessarie per reindirizzare la vostra vita nella direzione desiderata. Farete le scelte giuste se ascolterete tanto la ragione quanto il cuore.In campo sentimentale questo sarà un periodo vantaggioso per i Toro che vivono in coppia. Per voi ci sarà anche la presenza di Venere, il pianeta della bellezza, che regnerà con tenerezza sulla vostra relazione d'amore. Sin dai primi giorni di febbraio sarete guidati da Mercurio in trigono armonico a Urano nella vostra costellazione, che vi darà il coraggio di parlare degli argomenti più delicati che sono stati motivo di controversie con la persona amata. Una meravigliosa iniziativa saprà rafforzare il legame che vi lega alla vostra dolce metà. Per quelli di voi che hanno il cuore ancora libero, il clima di febbraio è piuttosto da flirt anziché per impegni seri. Sarà comunque un periodo di buon auspicio, perché le stelle promettono delle avventure assai romantiche.Molto presto vi troverete sotto gli influssi distorti di Saturno. Questo farà sì che incontriate una forte resistenza sul luogo dove lavorate. In pratica, avrete la sensazione che i vostri sforzi siano ostacolati. Il vostro astrologo Jennaro vi invita alla discrezione. Non parlate della vostra vita privata con i colleghi di lavoro. Le cose cambieranno dopo la metà di febbraio, quando gli influssi combinati di Urano in Toro e Giove in trigono, vi permetteranno di fare scintille. La fortuna sarà al vostro fianco. Per molti di voi ci sarà una proposta interessante in arrivo. Sebbene in un primo momento potrà sembrarvi un'offerta da non prendere in considerazione, esaminatela attentamente prima di rifiutare. Vi sono, infatti, buone probabilità che questa possa portare un rilevante miglioramento al vostro status professionale.Grazie al sostegno di Urano, voi Toro riuscirete a trovare un migliore equilibrio fisico e soprattutto psicologico. Assicuratevi di condurre uno stile di vita sano e le stelle del mese di febbraio vi permetteranno di vivere in buona salute. Anche le vostre capacità di recupero saranno molto alte. Solo, fate attenzione solo a Nettuno, che vi renderà più vulnerabili. Niente panico, non rischiate nulla di serio. In caso di insonnia delle tisane rilassanti saranno più che sufficienti a compensare il vostro equilibrio.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 5, giovedì 16 e sabato 25 febbraio 2023.