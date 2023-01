Oroscopo febbraio 2023 Scorpione

Oroscopo del mese di febbraio 2023 per il segno Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

il secondo mese dell'anno 2023 sarà un periodo entusiasmante. La vostra costellazione si trova in una posizione molto favorevole e incoraggia fortemente la vita sentimentale. Secondo le previsioni di Jennaro, nel vostro oroscopo di febbraio c'è scritto che avrete un periodo davvero emozionante, pieno di attenzioni e tenerezze. Lasciatevi guidare dalla fantasia e vivrete momenti magici.Con l'aiuto di Mercurio, Venere e Giove, che nelle prossime quattro settimane vi guarderanno con benevolenza, per voi nativi Scorpione si susseguiranno giornate emozionanti in cui riceverete le attenzioni del vostro partner tutte per voi. Se avete deciso che è giunto il momento di diventare mamma o papà, questo è il momento propizio per cominciare a pensare ad aumentare la famiglia. Se invece non avere ancora nessuno che vi faccia compagnia in queste fredde serate invernali, sappiate che da lassù le stelle stanno cercando in tutti i modi, la persona che riempirà le vostre giornate. Perciò, nel caso sentiate il bisogno di essere liberi da ogni vincolo, pensateci bene prima di cominciare un'avventura romantica.Sebbene inizierete il mese di febbraio con la possibilità di alcuni piccoli cambiamenti, sotto gli influssi di Marte, in quinconce alla vostra area zodiacale, vedrete come a poco a poco vi adatterete alle nuove modalità che il lavoro richiede in questo momento difficile. Troverete la stabilità nel vostro impegno e amerete quello che fate. Se avete intenzione di avviare una nuova attività, questo è il momento ideale per farlo, poiché ci saranno buone condizioni e supporto sotto tutti gli aspetti, ma è necessario che vi organizziate al meglio se volete raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.Vi mostrate duri fuori, ma dentro siete teneri e vulnerabili. Spesso, quando la vita vi mette alla prova, la vostra sensibilità vi fa soffrire più di quanto dovreste. A causa di ciò, siete sempre attenti a qualsiasi evento possa mettere in pericolo il vostro delicato equilibrio. Prendetevi cura del sistema digestivo, in particolare dello stomaco e del fegato, perché saranno inclini a soffrire in caso di eccessi a tavola. Evitate la vita sedentaria. Lunghe passeggiate e la pratica di uno sport vi aiuteranno.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 2, domenica 12 e martedì 21 febbraio 2023.