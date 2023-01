Oroscopo febbraio 2023 Sagittario

Oroscopo del mese di febbraio 2023 per il segno Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

a trascorrere un mese all'insegna della felicità in cui non mancherà un tocco di fortuna. Dal primo di febbraio la luna sarà proprio di fronte a voi e in un crescendo luminoso scatenerà una vera tempesta di emozioni. Poi, dopo alcuni giorni si unirà prima con Giove e poi Venere, e per voi arriveranno delle soddisfazioni soprattutto in campo sentimentale. In ogni caso, porterete a termine i vostri compiti senza troppi sforzi. Inoltre, potrete stabilire una relazione di amicizia e di fiducia con i vostri colleghi e collaboratori. Per qualcuno di voi c'è la possibilità di vedere nascere una storia di cuore sul posto di lavoro.La vita di coppia sarà favorita da Giove, che sin dall'inizio di febbraio formerà un trigono molto armonico con la costellazione del Sagittario, creando un ambiente tranquillo e sereno nella vostra relazione affettiva. Non c'è dubbio che per voi sarà uno dei periodi più belli di questo primo trimestre 2023 in cui sarete al centro di un turbine di emozioni. Più avanti vi arriveranno anche gli influssi benevoli di Venere, che nella seconda parte del mese si congiungerà a Giove. L'unione di questi due pianeti vi porterà molta fortuna in campo sentimentale. Se siete single, per voi c'è l'ottimo aspetto di Nettuno, il pianeta dei sogni, che vi farà gioire regalandovi momenti davvero entusiasmanti. Se state cercando la vostra anima gemella, presto sarete accontentati. Soltanto, cercate di non avere fretta. L'impazienza è una cattiva consigliera. E poi, l'astrologo Jennaro vi assicura che il tempo giocherà a vostro favore.Sul piano lavorativo non tutto sarà così facile e piacevole come in area delle relazioni affettive, poiché ci sono dei transiti planetari che ostacoleranno tutto ciò che riguardano le vostre attività. Dovrete lottare in ogni momento per ottenere dei risultati positivi che non sempre arriveranno. Oltretutto, Marte è in opposizione al vostro sole natale e non potrà fornirvi le energie di cui avete bisogno. Ci sono molte probabilità che sorgano complicazioni e problemi che inevitabilmente avranno un impatto negativo sul vostro ego, per cui, spesso vi sentirete stanchi e sfiduciati, sebbene il vostro connaturale entusiasmo vi spingerà ad andare avanti. Dalla quarta settimana vi sarà dato tutto il necessario per vivere con serenità.Il secondo mese dell'anno inizierà con gioia, speranza e ottimismo. Il vostro stato di benessere sarà imbattibile per tutto febbraio. La stabilità emotiva e la crescita finanziaria faranno miracoli al punto che non solo sarete in buona forma, ma vi sentirete anche ringiovaniti. Quei problemi cronici che nonostante i trattamenti sembravano non trovare una via d'uscita, un poco per volta miglioreranno. Dovete solo restare calmi, senza farvi prendere dal panico, temendo che vi possa accadere qualcosa di negativo in ogni momento.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 9, domenica 19 e martedì 28 febbraio 2023.