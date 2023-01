Oroscopo febbraio 2023 Pesci

Oroscopo del mese di febbraio 2023 per il segno Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

, voi Pesci entrerete in una nuova fase che porterà delle novità in molte aree della vostra vita. A un certo punto qualcosa potrebbe cogliervi alla sprovvista, ma non c'è dubbio che saprete ricomporvi in ogni momento e adattarvi ai cambiamenti cui le stelle vi sottoporranno. Con Mercurio e Plutone, entrambi in sestile armonico alla vostra area zodiacale, avrete la mente aperta al rinnovamento e vi sentirete sicuri di voi stessi perché saprete calibrare e sfruttare ogni possibilità. Sarete felici di sapere che gli sforzi dedicati al vostro lavoro saranno premiati.Venere nella vostra costellazione avrà una forza così potente che sarà sufficiente ad accendere la fiamma dell'amore nei cuori di molti Pesci. Ad aumentare l'entusiasmo ci penserà Nettuno, in aspetto armonico nel vostro oroscopo, che vi spingerà a dare la precedenza ai vostri sentimenti. Il pianeta della fantasia farà tutto quanto è in suo potere per aiutarvi a migliorare il legame con il partner. Si accentueranno l'inventiva e la creatività. La vostra relazione potrà essere fonte di soddisfazione. Inoltre, un miglioramento economico derivante da favorevoli condizioni di mercato, rafforzeranno quest'atmosfera di felicità. Il vostro astrologo Jennaro, però, vi mette in guardia da Nettuno, giacché i suoi influssi vi renderanno più creduloni e vulnerabili che mai. A un certo punto potrebbe trarre in inganno la vostra buona fede e farvi pagare a caro prezzo la spontaneità e la fiducia. I Pesciolini single che intendano rimanere tali dovranno faticare non poco per sfuggire alle frecce di Cupido in questo momento.Questo sembra un momento tranquillo per la maggior parte dei Pesci i quali riusciranno ad andare avanti nelle loro attività senza grosse difficoltà. Qualche eccezione ci può essere, specialmente per quelli di voi che hanno Marte in quadratura nel tema natale, poiché il Dio guerriero non è molto bendisposto alla vostra costellazione, motivo per cui potrebbe causare non pochi problemi. Allontanatevi se emergono dei conflitti sul posto di lavoro. Potreste rimanere coinvolti in una disputa e attirarvi addosso delle inutili complicazioni anche senza essere parte in causa. Per fortuna, questo periodo sarà caratterizzato dalla presenza del vostro pianeta governatore che farà sentire il suo impatto. Perciò, anche se in un primo momento potreste trovarvi in difficoltà, mantenete la fiducia. Non perdete l'opportunità di sfidare voi stessi affrontando le prove con determinazione.L'ambiente astrale di questo mese di febbraio garantisce tonicità e resistenza. Voi Pesci sarete in buona forma e potrete beneficiare di un ottimo equilibrio psicologico. Nettuno è in buona posizione e influirà sul morale. La protezione di questo pianeta avrà un impatto positivo sul vostro benessere. Tuttavia, dovrete essere più vigili nella seconda metà del mese, poiché in questo periodo diminuisce sensibilmente la sua intensità. Potrebbero arrivare dei momenti sgradevoli. Diffidate dei contrattempi, specialmente se vi state cimentando nel giardinaggio oppure nel fai da te. Siete invitati a prendere coscienza dei vostri limiti e di fermarvi quando vi sentite stanchi.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 4, giovedì 16 e domenica 26 febbraio 2023.