Oroscopo febbraio 2023 Capricorno

Oroscopo del mese di febbraio 2023 per il segno Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

sarà notevolmente favorita grazie agli influssi planetari molto benevoli di Mercurio e Venere. Senza dubbio, febbraio sarà il mese dei buoni sentimenti per i nativi Capricorno, che potranno scordarsi di tutte le delusioni d'amore sofferte finora. Acquisterete gradualmente una profonda autoconsapevolezza che vi porterà a trasformarvi in artefici della vostra vita. Cercate di essere meno critici e lasciatevi trasportare dalle emozioni. Solo così potrete comprendere meglio voi stessi e connettervi con le persone vi circondano. Chi è solo, nei prossimi 28 giorni avrà grandi possibilità di formare una coppia.Piacevoli sorprese sono nell'aria per quanto riguarda la vita affettiva dei nati sotto il segno del Capricorno. Sin dall'inizio del mese Venere è in sestile armonico alla costellazione del Capricorno, questo significa che avrete i favori del pianeta della bellezza il quale nelle prossime settimane soffierà intensi desideri e un rinnovato sentimento verso la persona amata. Per voi sarà un buon momento se avete intenzione di apportare delle modifiche nella vostra relazione con il partner. Sebbene non abbiate la protezione di Giove, tuttora in quadratura dissonante, il pianeta dell'amore saprà proteggervi con tutta la sua potenza da contrasti e disaccordi. Perciò, quelli di voi che sono segnati da un periodo di inquietudine, presto saranno in grado di trovare un terreno comune che li porterà verso la felicità. Se invece avete ancora il cuore libero, con la luna nuova in sestile al segno, il vostro fascino sarà molto apprezzato dalle persone vicine a voi, in attesa solo di un vostro cenno.Prestate attenzione al vostro lavoro, perché durante il mese di febbraio 2023 i problemi più banali potrebbero rivelarsi di estrema complessità. Sarebbe opportuno parlare con degli esperti del settore prima di intraprendere qualsiasi tipo d'impegno. Il buon aspetto di Mercurio potrà aiutarvi a migliorare le vostre attività lavorative a condizione che non lasciate prendere l'iniziativa a Plutone, che nelle prossime settimane vi spingerà ad essere molto ansiosi e impazienti. Anche quando tutto sembra che vada bene, il vostro atteggiamento potrebbe rivoltarsi contro di voi. Alcuni Capricorno che sono nati nella terza decade, potrebbero dover affrontare un problema verificatosi da una scelta o un'iniziativa che avete preso in passato. Se questo è ciò che è successo anche a voi, non avrete problemi a risolverlo. Riuscirete ad avere dei buoni progressi senza troppe difficoltà.Non c'è al momento nessun pianeta dissonante nel vostro settore della salute, perciò, non dovreste avere nulla da temere, ma visto l'umore che si creerà tra le stelle del mese di febbraio 2023, sarà meglio non scordare di prendervi cura di voi stessi. Se soffrite di qualche malattia cronica, è molto probabile che ci sia un miglioramento anche se temporaneo. Viceversa, quelli di voi che hanno riscontrato una battuta d'arresto nel lavoro o nella loro vita privata, potrebbero avere la tendenza a sviluppare un eccessivo nervosismo. In questo caso avete bisogno di fare dell'esercizio fisico o praticare uno sport. Fate attenzione alle sfide insensate e agli sforzi eccessivi. Ricordatevi di prendere una boccata d'aria fresca ogni tanto. Una pratica di rilassamento come lo Yoga può farvi superare i momenti difficili.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 5, lunedì 13 e lunedì 27 febbraio 2023.