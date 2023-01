Oroscopo febbraio 2023 Cancro

Oroscopo del mese di febbraio 2023 per il segno Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

stare a sentire il consiglio del vostro astrologo Jennaro, allora voi Cancro durante il mese di febbraio 2023 dovrete cercare di prendere quanta più energia possibile dalla combinazione tra Giove e la luna. Approfittate di questi influssi positivi per lo studio, il lavoro e nel dialogo con la gente. Prestate maggiore attenzione in materia finanziaria. Infatti, in questa occasione sarete tentati a dare la vostra fiducia troppo facilmente. Occhio, qualcuno potrebbe consigliarvi male.Una curiosa combinazione tra Giove e la luna influirà parecchio sulla vita amorosa dei Cancro. Non appena questi due corpi celesti daranno il via al suono dei loro violini, la felicità sarà sicuramente a portata di mano. Il cuore e il corpo vibreranno all'unisono e, con la complicità del vostro partner, vi saranno assicurate variegate sensazioni emozionali. Il segreto per la riuscita della vostra relazione di coppia sta nel cercare quanto più è possibile di costruire una vita stabile ed evitare eccessi di ogni genere. Non lasciate che le vostre emozioni offuschino il vostro equilibrio mentale. Cercate di gestire il vostro legame con più attenzione e tutto andrà bene. Se vivete da soli, Urano farà la sua parte in questo periodo. Il pianeta delle sorprese inattese vi sta preparando un incontro romantico in cui riuscirete a trovare la persona che più vi si adatta.La calma e la ponderazione saranno due componenti molto ricercate e apprezzate durante il mese di febbraio 2023. Cercate quindi di gestire il vostro tempo con più attenzione. Rimanete fermi sui vostri obiettivi e ricordatevi di circondarvi di persone che possano darvi un aiuto efficace. Incontrerete degli ostacoli non facili da superare, in particolare, scoprirete con amara sorpresa che avete sollevato le gelosie di qualcuno che lavora vicino a voi e adesso sta tentando di mettervi i bastoni tra le ruote cercando con ogni mezzo di bloccarvi la strada. Niente paura, poiché gli influssi astrali sono dalla vostra parte. Inoltre, questo periodo è favorevole ai viaggi di lavoro. Sarete in grado di ampliare la portata delle vostre attività e lavorare con persone provenienti da altri paesi.L'oroscopo del mese di febbraio 2023 prevede una certa stabilità. Sarete in buona forma, ma dovrete adoperarvi affinché i vostri impulsi non ottenebrino il vostro equilibrio. In generale, il segreto del benessere sta nella vostra perseveranza ad evitare gli eccessi. Cercate di conciliare le attività fisiche con quelle dello spirito attraverso un regolare esercizio che richieda anche la partecipazione della mente. Ciò è possibile con terapie di rilassamento, come lo yoga, le arti marziali o la danza. Lo sviluppo spirituale di queste discipline possono essere di grande aiuto e molto vantaggioso per voi.I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 7, domenica 19 e venerdì 24 febbraio 2023.