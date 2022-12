Oroscopo gennaio 2023 Cancro

Oroscopo del mese di gennaio 2023 per il segno Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

inizia con un carico di infinita tenerezza e tante promesse. Per voi Cancro stanno arrivando le risposte alle domande che vi hanno tormentato per mesi e che la notte non vi facevano dormire. Bisogna, però, che usiate cautela, perché Saturno provocherà alcuni contrattempi. Sul posto di lavoro o a scuola, qualcuno nascosto nell'ombra cercherà di danneggiarvi, ma con un po' di prudenza riuscirete a invertire questo clima ostile. Alla fine del mese, grazie a Venere, otterrete un sensibile aumento del reddito. Sul piano degli affetti sarete molto soddisfatti.In campo affettivo vivrete momenti meravigliosi. Le complicazioni che fino a ieri avevano messo in discussione i vostri sentimenti con il partner, come per miracolo scompariranno a partire dalla prima settimana di gennaio. Venere transita in Acquario formando un quinconce con la vostra area zodiacale, motivo per cui in campo sentimentale le cose andranno meravigliosamente bene. Fate molta attenzione al transito di Saturno verso la terza settimana, quando una vecchia fiamma potrebbe spuntare fuori e rovinare la serenità nella coppia. Altrettanta prudenza anche per i cancretti single. Conoscerete una persona che finirà per darvi una delusione. Può darsi che scompaia improvvisamente, senza motivo.Non ci sono influssi planetari rilevanti nella vostra area destinata al lavoro durante il primo mese dell'anno, perciò, non ci saranno grandi movimenti nelle vostre attività. Oltretutto, Mercurio si trova agli antipodi della vostra costellazione, per cui avrete la sensazione che tutto si fermi. Non si tratta di un transito negativo, soltanto che senza l'appoggio del pianeta della comunicazione, le vostre certezze potrebbero trasformarsi in confusione. Potreste polemizzare con un collega o un collaboratore per questioni legate al lavoro. La buona notizia è che un guadagno extra può arrivare quando meno ve lo aspettate. Se dovete concludere un affare o firmare un contratto, la seconda quindicina è il periodo migliore.I transiti planetari di gennaio 2023 promettono conforto e benessere al popolo del Cancro. Sarete protetti da molti malanni nelle prossime quattro settimane. Ovviamente, dopo i pranzi e le cene di Natale e Capodanno, sarà il momento di seguire una dieta più equilibrata. Inoltre, sempre nel vostro interesse, fareste bene ad effettuare un'attività fisica o fare uno sport all'aperto. Dedicare almeno mezz'ora al giorno a voi stessi è la chiave per curare i problemi che vi trascinate da qualche tempo.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 8, giovedì 12 e lunedì 23 gennaio 2023.