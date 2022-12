Oroscopo gennaio 2023 Ariete

Oroscopo del mese di gennaio 2023 per il segno Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

tutto ciò che inizia nel nuovo anno sarà vantaggioso per voi Ariete, anche se, nonostante tutto, grazie al vostro ottimismo sarete in grado di dissipare le tensioni che vi infastidiranno per buona parte del mese di gennaio. Cercate di approfittare in particolare delle prime due settimane, periodo in cui Venere vi fa l'occhiolino, formando un sestile armonico con Giove nella vostra costellazione. Questa particolare configurazione astrale creerà bellezza e armonia nel vostro ambiente e sarà una buona opportunità per armonizzare i vostri desideri con le vostre iniziative.Venere è bendisposta al vostro segno e vi assicura momenti di grande tenerezza, soprattutto per quegli Ariete che stanno costruendo il loro nido d'amore o che recentemente convivono con la persona amata. In poche parole, tutto andrà abbastanza bene nella prima metà di gennaio, dopodiché, Venere si allontanerà e voi perderete il suo prezioso appoggio. Una sensazione di oppressione crescente vi sorprenderà, anche se avrete tutte le risorse necessarie per affrontare i problemi e uscirne con facilità. Nella terza settimana, con la Luna Nuova in Acquario, avrete l'opportunità di parlare di argomenti importanti che non avete ancora affrontato. È un momento ideale per fare un passo avanti nella relazione. Se siete single e state cercando la vostra metà, non siate troppo esigenti e sappiate accontentarvi di una persona che nei prossimi giorni sarà attratta da voi.I settori delle attività e della professione non saranno favoriti per molti Ariete. La causa principale è la retrogradazione di Marte, perciò, fate attenzione perché in questo periodo potreste cadere vittime di operazioni fraudolente o essere ingannati da trappole finanziarie che potrebbero portarvi via un bel po' di denaro. Per questo motivo l'astrologo Jennaro consiglia di muovervi con grande cura e prudenza quando si tratta di fare delle spese. A fine mese, i transiti Giove e Saturno indicano un rafforzamento di ciò che avete iniziato a costruire. Perciò, sollevate il morale e mostrate a tutti di cosa siete capaci quando ci mettete la testa.A causa dei transiti planetari che si susseguiranno nella vostra area zodiacale, oscillerete tra momenti di euforia che si alterneranno a picchi di scoramento. Per voi sarà molto difficile, se non impossibile, stabilire un equilibrio che vi riporti alla vostra quotidianità e tutto questo potrebbe influire sul vostro benessere. Rilassatevi, dormite a sufficienza, fate una passeggiata, in ogni caso, fate quello che vi piace o ciò che vi dice la testa in questo momento. Solo così potrete riprendervi dalle tensioni che vi trascinate a causa di situazioni vissute di recente che hanno messo a dura prova le vostre energie.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 4, lunedì 16 e lunedì 30 gennaio 2023.