Oroscopo dicembre 2022 Leone

Oroscopo del mese di dicembre 2022 per il segno Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

non è un buon momento per i nativi Leone, giacché il mese di dicembre inizia con Urano in quadratura al vostro segno. Nemmeno potrete contare sul sostegno del Sole, vostro governatore, perché nel suo transito in quinconce alla vostra area astrologica potrà fare ben poco per voi. Perciò, se volete realizzare i vostri progetti, sarà meglio che vi mettiate al lavoro il più presto possibile, altrimenti potreste perdere delle opportunità.Senza l'appoggio del Sole vi sentirete preoccupati per la vostra relazione e non saprete come agire per fare in modo di migliorare la situazione. La chiave di tutto sarà la fiducia nella vostra dolce metà ed è proprio per questo che sarà opportuno avviare una conversazione sincera e senza sotterfugi, almeno fino a quando la vostra situazione astrale non migliorerà. Se siete ancora single, Venere in un segno di fuoco vi renderà affascinanti e molto efficaci nel corteggiamento. Nelle feste di Natale potreste incontrare una persona piuttosto graziosa e gentile durante un viaggio o su Internet. Il suo contatto stimolerà il vostro lato più sentimentale.Nelle attività lavorative e professionali le cose andranno un poco meglio. Mercurio e Venere in buona posizione favoriranno ogni tipo di impresa e vi faranno sentire la loro energia. Un atteggiamento positivo da parte vostra vi permetterà di risolvere una situazione d'incertezza. Affidatevi soprattutto alle vostre capacità e agite sempre in modo responsabile, vedrete che la vostra esperienza alla fine trionferà portandovi ottimi risultati. Nella seconda metà del mese potrete realizzare i vostri progetti più ambiziosi e fare in modo di aumentare i profitti.Ci sono alcuni fastidiosi sintomi in arrivo ma non è necessario che vi allarmiate. Se soffrite di un disagio che vi preoccupa, andate dal vostro medico curante o consultate uno specialista per quel tipo di sintomatologia. Sicuramente per voi i piaceri sono una parte importante della vita, basterà non ignorare le regole di sana alimentazione, quindi, esercizio fisico e riposo. Seguendo queste linee guida non andrete a disturbare il vostro benessere.I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 6, mercoledì 14 e martedì 27 dicembre 2022.