Oroscopo dicembre 2022 Gemelli

Oroscopo del mese di dicembre 2022 per il segno Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

porterà non poche emozioni e qualche cambiamento nella vita di molti Gemelli. Il transito di Mercurio vi consentirà di avere un'ottima comunicazione con le persone, soprattutto con coloro a cui tenete di più. Non mancheranno diversi ostacoli che si verranno a creare in questi 31 giorni a causa della quadratura di Giove. Senza il suo appoggio sarà alquanto difficile raggiungere determinati scopi importanti per voi.In amore, con Venere in opposizione alla vostra costellazione nella prima metà di dicembre, non sarà facile per voi Gemelli avere una buona intesa con il vostro partner. È probabile che vi troverete in situazioni di grande tensione, per cui avrete difficoltà a risolvere alcuni conflitti. Tutto ciò avrà un impatto sull'andamento della vita di coppia, che turberà non poco il ritmo della vita. Cercate di capire quali sono gli atteggiamenti che infastidiscono la vostra dolce metà e lasciate correre fino a quando arriveranno tempi migliori. Se siete single, una splendida Luna piena l'otto dicembre nella vostra area zodiacale aumenterà il vostro potere di seduzione. Sarà un'arma eccellente per conquistare il cuore della persona che vi attrae.Sul lavoro ci saranno dei cambiamenti importanti che potrete portare a vostro vantaggio se farete appello alla vostra creatività e capacità estetica. Cercate di equilibrare le vostre emozioni per rendere al meglio e ottenere benefici da questo periodo che è senz'altro favorevole per voi. Infatti, nella prima settimana del mese, la Luna si rinnoverà, congiungendosi a Marte nel segno. Con la Luna crescente nei giorni a seguire e, grazie anche agli influssi benefici di Mercurio, vedrete migliorare le vostre condizioni economiche.Sebbene Saturno non sia in una posizione ottimale in questo momento, il mese di dicembre 2022 sarà comunque un periodo favorevole al vostro benessere. In considerazione del fatto che ci saranno un buon numero di pianeti bendisposti verso la vostra area della salute, potrete certamente aspettarvi di ricevere tanta energia positiva. Se seguirete una dieta naturale e riposerete a sufficienza, i problemi emotivi non influiranno sul fisico.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 8, lunedì 12 e domenica 25 dicembre 2022.