Oroscopo dicembre 2022 Bilancia

Oroscopo del mese di dicembre 2022 per il segno Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

un periodo parecchio impegnativo per molti Bilancia poiché vi toccherà affrontare l'opposizione di Giove in Ariete che vi metterà a dura prova e vi chiederà un comportamento in linea con i cambiamenti in arrivo. Ci saranno momenti in cui le situazioni vi travolgeranno e voi dovrete chiedere aiuto in famiglia o agli amici. Ricordatevelo, perché l'isolamento non vi aiuterà ad affrontare le situazioni emotive che richiedono risposte.In ambito sentimentale dovrete pazientare nella prima settimana di dicembre. Dopo di che, il transito di Venere sarà favorevole alla vostra area zodiacale. Il pianeta della bellezza vi promette la guarigione di tutte le ferite del cuore, ovviamente, se non l'avete fatta toppo grossa. Perciò, se la vostra storia d'amore fosse entrata in una fase di crisi molto importante, non solo gli influssi venusiani potranno fare ben poco, ma, calcolando la presenza bellicosa di Plutone in quadratura al vostro cielo, i problemi che già avete potrebbero acuirsi. Se siete ancora single, è pur vero che in alcune occasioni è preferibile mantenere l'indipendenza ma dato il vostro carattere altruistico e sensibile, c'è bisogno che abbiate sempre l'amore molto vicino.Avere Giove opposto alla vostra costellazione significa che nelle prossime settimane il gigante buono non potrà aiutarvi a risolvere i vostri problemi. Se a tutto questo si aggiungono le energie dissonanti di Plutone, è chiaro che ci saranno degli ostacoli nel prosieguo delle vostre attività. Ecco perché nel vostro oroscopo di dicembre c'è l'invito a sfruttare tutte le vostre doti di creatività e intuizione affinché queste abilità vi facciano emergere durante un periodo natalizio non particolarmente favorevole. Lavorate sodo e il vostro astrologo Jennaro vi assicura che avrete ottimi risultati.Troppo spesso voi Bilancia tendete a sottovalutare i segnali che il vostro corpo vi invia, così come evitate di consultarvi con il vostro medico. Fareste bene a non lasciarvi trasportare dall'eccessivo lavoro perché ciò potrebbe influire negativamente sul vostro benessere fisico e mentale. In ogni caso, sarà meglio evitare che le energie disarmoniche di Giove e Plutone rimangano dentro di voi. Fate sport, camminate molto o correte, oppure andate in palestra. Basta scaricare le tensioni e tornerà il buonumore.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 3, giovedì 15 e mercoledì 28 dicembre 2022.