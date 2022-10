Oroscopo novembre 2022 Vergine

Oroscopo del mese di novembre 2022 per il segno Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

ci saranno molti pianeti favorevoli verso la costellazione della Vergine, di riflesso, chiunque sarà al vostro fianco ne avrà dei vantaggi. Soprattutto, avrete il Sole, Mercurio e Venere sfacciatamente bendisposti, mentre i potenti influssi di Plutone che, sebbene farà innervosire qualcuno di voi, se ascolterete bene ciò che il suo messaggio trasmette, comprenderete che il pianeta del mistero e della trasformazione vi offrirà un grande potere interiore.In genere, voi nativi Vergine tendete a frenare le emozioni per paura che gli altri si prendano gioco di voi. Le stelle del cielo di questo mese di novembre 2022 vi invitano a superare le vostre insicurezze e a gioire delle cose belle che la vita vi offre. Questo è un periodo in cui riceverete molto affetto dalla vostra dolce metà. Se siete ancora single, avrete l'opportunità di innamorarvi della persona più adatta a voi. Venere saprà creare un clima di complicità e, quindi, vi sarà abbastanza semplice corteggiare colui o colei che vi piace. Imparate ad adattarvi alla spontaneità, perché ciò che non è pianificato può diventare uno dei momenti più belli della vostra vita. L'amore busserà alla vostra porta.Le buone notizie non si limiteranno soltanto al campo sentimentale ma giungeranno anche in tema lavoro e a livello professionale. Su questi versanti, novembre sarà un mese fantastico per molti Vergine. Sostenitore della buona fortuna sarà Venere, che assieme a Mercurio vi porteranno una buona dose di intuizione e creatività. Potrete raggiungere alcuni dei vostri obiettivi e mettere in atto nuovi progetti. Le vostre prestazioni professionali saranno riconosciute e apprezzate. Inoltre, avrete la possibilità di raggiungere ottimi risultati in materia di entrata di denaro.Vi considerate una persona resistente a tutto ciò che riguarda il benessere fisico e, sebbene abbiate dei riscontri in merito, le attività di novembre richiederanno un grande consumo di energia, per cui fareste bene cominciare a prendervi cura di voi stessi. Se non siete abituati a stare in movimento, sarà meglio che cominciate a camminare.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 6, martedì 15 e lunedì 31 novembre 2022.