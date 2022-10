Oroscopo novembre 2022 Leone

Oroscopo del mese di novembre 2022 per il segno Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

appartenete a quella cerchia di persone che hanno bisogno di sentirsi attivi per stare bene. Siete in perenne movimento, alla ricerca di nuove esperienze che vi sappiano emozionare. Ebbene, preparatevi, perché il vostro astrologo Jennaro prevede per novembre l'arrivo di avvenimenti senza precedenti che riempiranno il vostro cuore di gioia. Giove, il pianeta della buona sorte, vi offrirà un sacco di opportunità che dovrete prendere al volo.Urano sta da qualche tempo scombussolando l'area familiare del Leone generando cambiamenti e instabilità nei legami con il partner. Per fortuna, durante il mese di novembre 2022, Venere e Marte, i pianeti dell'amore e della vitalità, saranno favorevoli, quindi, anche se dovessero sorgere dei litigi, il vostro modo di essere innamorati farà dimenticare alla vostra dolce metà i vostri difetti. Cercate, però, di non abusare della fortuna, perché tutto ha un limite. Se avete qualcosa da farvi perdonare, mettete da parte l'orgoglio e fatelo in fretta. Siate più comprensivi e vedrete che la vostra relazione migliorerà. Se siete ancora single, di sicuro non passerete inosservati. Cercate soltanto di non crearvi false aspettative.Sul lavoro state per attraversare una fase della vostra vita in cui non sarete del tutto efficienti. Questo succede perché Mercurio sta per mettersi in dissonanza con la vostra area zodiacale e ciò non consentirà un dialogo sereno con i colleghi, superiori e/o dipendenti, in particolare, vi sembrerà che tutto sia fermo. Insomma, molti di voi avranno buone idee che non potranno essere messe in atto se prima non avrete affrontato e superato alcune complicazioni, molto probabilmente a livello burocratico.L'energia che vi caratterizza a novembre può trasformarsi in iperattività, per cui, a causa della tensione nervosa, potreste sentirvi stremati e avere voglia di scappare su un'isola deserta. Sarebbe auspicabile che voi iniziaste un'attività ricreativa che vi aiuti a rilassarvi e a dimenticare le vostre preoccupazioni. Cercate rifugio nelle persone a voi care.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 3, domenica 13 e venerdì 25 novembre 2022.