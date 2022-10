Oroscopo novembre 2022 Ariete

Oroscopo del mese di novembre 2022 per il segno Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

vi guiderà e vi scalderà. Poi, dopo la terza settimana di novembre si aggiungeranno il Sole e Mercurio. Da quel momento vi saranno aperte tutte le porte che conducono al successo. Riceverete i riconoscimenti cui avete bisogno per sentirvi appagati. Non c'è dubbio che questo sarà una buona occasione per guardarvi intorno e vedere cosa volete cambiare nella vostra vita.Ci sono le premesse per cui in tema d'amore le cose andranno proprio come volete voi. Venere in transito nel settore dei sentimenti allieterà la vita a molti nativi Ariete. Ovviamente, tutto dipenderà da come userete queste energie. Anche Mercurio è bendisposto verso di voi. Il pianeta messaggero della parola darà origine a una maggiore comprensione nel dialogo con la persona amata. Sarà bello per entrambi lasciarvi trasportare dai sentimenti. Se siete ancora single, questo è un periodo in cui la vostra vita affettiva e sociale sarà molto favorita.L'energia sestile di Marte e gli influssi benefattori di Giove vi aiuteranno a credere di più in voi stessi e ad acquisire l'ottimismo necessario per affrontare e portare a termine i progetti che avete in mente. Venere vi fornirà la creatività necessaria per arrivare ai vostri scopi, mentre Mercurio vi insegnerà a percepire la vera essenza delle cose cosicché non perdiate tempo su questioni che non sono rilevanti. Questa sarà un ottima congiuntura se dovete prendere delle decisioni di una certa importanza. Attenzione soltanto a non spendere più di quanto guadagnate.In tema di benessere, sebbene Saturno sia in aspetto disarmonico con il vostro sole natale, le vostre energie saranno su livelli ottimali soprattutto grazie a Marte, molto bendisposto verso la vostra costellazione, che vi aiuterà a essere più dinamici. Non ci sono motivi per cui dobbiate preoccuparvi, perché gli astri non vi abbandoneranno quando vi sentirete stanchi e deboli. L'essenziale è che stiate bene con voi stessi.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 2, sabato 19 e domenica 27 novembre 2022.