Oroscopo ottobre 2022 Sagittario

Oroscopo del mese di ottobre 2022 per il segno Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

si congiungeranno in sestile alla costellazione del Sagittario e i loro influssi apporteranno molti benefici alla vostra area zodiacale. Questo è qualcosa di totalmente straordinario che non succedeva da parecchi anni. Forti emozioni daranno forma alla vostra visione della realtà. Approfittate di questa energia, ma controllate i vostri impulsi.I pianeti veloci come Mercurio, Venere e Marte annunciano momenti di grande felicità. Il vostro cuore batterà forte e saprete come esprimere i vostri pensieri più segreti. Emozione e gioia di vivere viaggeranno sulla stessa frequenza. Vi troverete spinti da un'onda avvolgente che vi trasporterà verso avventure sorprendenti. Fate attenzione, perché alcuni equivoci sono possibili verso la fine del mese, ma non dovrete preoccuparvi, perché Venere rallenterà ma non vi abbandonerà. I sagittari soli avranno l'opportunità di incontrare la persona che hanno sempre sognato. Con lui o lei condividerete delle meravigliose serate ottobrine.Dal Sole riceverete un incredibile flusso energetico che vi aiuterà a superare gli ostacoli che immancabilmente arriveranno sul vostro cammino. I progetti già in corso avranno una soluzione vantaggiosa nella maggior parte dei casi. Dovrete però ordinare la vostra mente e incanalare queste potenti energie che riceverete, altrimenti correte il rischio che vi si rivoltino contro. Le possibilità di successo sono molte, ma prima dovrete sbarazzarvi di tutto ciò che vi tormenta e vi fa soffrire.Gli sforzi eccessivi fanno molto male ai sagittari, quindi dovrete fare in modo di riposare abbastanza per poter svolgere tutti i vostri compiti con serenità. Sarà bene, inoltre, che vi prendiate cura della vostra alimentazione ed evitiate gli abusi. Mantenete la calma e, se necessario, concentratevi sulla meditazione, oppure applicate tecniche di rilassamento per contrastare gli effetti dell'ansia sul vostro benessere.I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 10, giovedì 20 e domenica 30 ottobre 2022.