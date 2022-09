Oroscopo ottobre 2022 Cancro

Oroscopo del mese di ottobre 2022 per il segno Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

non sarà un mese particolarmente facile da sopportare per molti Cancro, poiché la crescita come persona richiederà un profondo cambiamento. Giove non ha un bell'aspetto verso di voi, per cui alcune discussioni in famiglia, sul posto di lavoro o con gli amici sono possibili. Insomma, questo periodo sarà particolarmente arduo specialmente quando dovrete portare avanti le vostre idee.Quasi mai ottobre è un mese positivo per gli affari di cuore del Cancro e quest'anno non farà certo eccezione. Perciò, preparatevi a battute d'arresto con momenti di crisi e discussioni varie anche nelle coppie più stabili. Solo la pazienza e la riflessione potranno aiutarvi a uscire dall'impasse e a rimettere le cose al loro posto. Per fortuna, dalla terza settimana avrete il supporto di Venere che vi aiuterà a chiarire e a migliorare la relazione. Se siete single, non sfuggirete alle trappole autunnali dell'amore, dato che la tentazione avrà un aspetto ammaliante. Sarà difficile per voi non aprire il vostro cuore a una persona piacevole e affascinante che incontrerete.Questo è un periodo non facile nemmeno per quanto riguarda il lavoro. Il mondo è pieno di opportunità, ma per vederle e sfruttarle è necessario un cambiamento nel vostro modo di vedere la realtà, cosa che in questo momento non vi è possibile, perché il vostro stato d'animo è alterato dalla quadratura di Giove che, essendo pure retrogrado, rallenta le situazioni. Dovrete stare molto attenti ed evitare discussioni con i capi e i superiori dal momento che non saranno per niente costruttive. Ci saranno momenti in cui vi converrà stare zitti se non volete che le cose si mettano contro di voi.Per quanto riguarda l'aspetto benessere, questo mese dovreste prendervi una pausa da dedicare completamente a voi stessi. Oltre al riposo e a una dieta sana, cercate di fare alcuni semplici esercizi di respirazione. In questo modo allontanerete l'ansia e ritroverete la calma e la serenità. È vero che non siete nel vostro momento migliore, ma ciò non vuol dire che dobbiate gettare la spugna alla prima occasione.I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 4, mercoledì 12 e domenica 30 ottobre 2022.