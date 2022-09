Oroscopo ottobre 2022 Ariete

Oroscopo del mese di ottobre 2022 per il segno Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

si sta aprendo nella vita di molti Ariete. Con Giove nel segno, alcuni di voi si sentiranno pronti ad affrontare le nuove situazioni in arrivo. Inoltre, Marte e Urano in sestile vi spingeranno ad andare avanti e a intraprendere nuove e avvincenti direzioni. È pur vero che Saturno in retrogradazione vi disturberà, ma già dalla seconda settimana, un'ondata di influssi benevoli porteranno una ventata di prosperità a tutti voi.I sentimenti saranno i protagonisti indiscussi per buona parte del mese di ottobre 2022. Venere vi darà protezione, stabilità e la possibilità di vivere la vostra relazione in modo più rilassato. Con questo cielo, quindi, riuscirete a trovare una buona melodia e a capire meglio cosa fare. Ci sono ottime possibilità anche per gli arieti single. Grazie ai buoni auspici della dea della bellezza, riuscirete ad attirare le simpatie della persona di cui siete innamorati. Questa è un'occasione molto interessante per chi è alla ricerca dell'altra metà.Forse non avete ancora sistemato tutte le vostre faccende e magari vi siete resi conto che qualcosa poteva essere organizzato meglio. Niente paura, perché avete ancora molte opportunità. Marte, il vostro pianeta governatore, sarà bendisposto e molti di voi sentiranno di avere grandi energie, perciò i risultati saranno notati più velocemente di quanto si possa immaginare. Sarete molto soddisfatti nel vedere le enormi gratificazioni che otterrete come risultato degli sforzi compiuti con la vostra incrollabile operosità.Il benessere in generale non andrà per niente male, è importante però che non vi facciate prendere dall'ansia. Quelli di voi che praticano uno sport devono fare un lavoro di riscaldamento prima di mettere a dura prova i muscoli, altrimenti distorsioni e lacrime saranno all'ordine del giorno. Ricordatevi che riposare bene è sempre necessario. Nel caso in cui soffriate d'insonnia perché qualcosa vi preoccupa, una tisana vi rilasserà.I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 4, giovedì 20 e domenica 30 ottobre 2022.