Oroscopo ottobre 2022 Acquario

Oroscopo del mese di ottobre 2022 per il segno Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

i pregi e i difetti dell'uomo in amore

che la vostra situazione economica a ottobre sarà in netto miglioramento. Presto sarete in grado di risolvere e pagare i vecchi conti. Il Sole, Mercurio e Venere in trigono alla vostra area zodiacale per buona parte del mese, vi aiuteranno a portare a termine i vostri impegni. Sarà importante che non sprechiate le vostre energie, perché Saturno retrogrado richiederà una certa moderazione ().A ottobre il Sole, Mercurio e Venere aggiungeranno colore alla vostra vita sentimentale. L'amore rifiorirà grazie anche al trigono di Marte che vi renderà irresistibili. Riscoprirete con la persona amata un rinnovato senso di complicità. Dopo la terza settimana perderete il supporto di Venere, ma le giornate seguenti non saranno da sottovalutare perché sicuramente saranno altrettanto gratificanti a livello affettivo. Se siete liberi da vincoli e state cercando l'altra metà, per voi questo sarà un periodo molto positivo. Non rinunciate ad uscire con gli amici, perché potrebbe nascere qualcosa che presto si trasformerà in amore.Venere promuove i cambiamenti economici vantaggiosi e vi consente di progredire nelle vostre attività, ma è necessario sfruttare appieno il primo periodo che va dall'inizio di ottobre fino alla terza settimana. Infatti, Mercurio è molto bendisposto verso il vostro Sole natale in questo periodo e, poiché è un pianeta veloce, vi conviene approfittare di qualsiasi opportunità prima che sfumi. Tuttavia, dovrete essere cauti. Se riceverete proposte sospette, prendetevi tutto il tempo necessario prima di dare una risposta affermativa.Ad ottobre ci sono influssi planetari molto benevoli che influiranno direttamente sul vostro benessere. Prendetevi cura di voi in questo periodo perché avrete una forte tendenza a fare il pieno di cibo in eccesso. Evitate le cene abbondanti, le bevande alcoliche e le bibite gassate. Controllate il vostro peso per non soffrire più tardi nella corsa affannata di perdere i chili in più.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 2, sabato 15 e giovedì 27 ottobre 2022.