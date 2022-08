Oroscopo settembre 2022 Ariete

Oroscopo del mese di settembre 2022 per il segno Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

Marte

, in transito nella tua Casa dell'ambiente intorno a te, a settembre si farà più evidente la tua creatività e sarai protetto da tutto ciò che può pregiudicare la realtà quotidiana. Sarà come se avessi sopra di te una coltre protettiva che ti avvolgerà e ti condurrà verso nuove conquiste in cui potrai dimostrare il tuo spontaneo dono di comando. Puoi essere certo che nella seconda quindicina del mese le stelle ti porteranno soddisfazioni inaspettate in vari settori della vita ().Nel momento in cui una stella lucente come il Sole si unirà a un pianeta comunicativo come Mercurio, il tuo generoso cuore arietino sentirà il bisogno di esprimere il proprio affetto e la passione per il partner. Se poi aggiungiamo che dalla prima settimana di settembre si unirà anche Venere, allora è chiaro che per te sta per accendersi il semaforo verde in termini di sentimenti. Insomma, puoi essere certo che le stelle di settembre ti faranno trascorrere serate romantiche con la tua dolce metà. Sotto questo splendido cielo, i cuori solitari potranno cacciare facilmente qualsiasi preda ed essere a loro volta corteggiati. Nel caso in cui tu sia interessato/a a una persona, ma non ti sei ancora fatto/a avanti con una proposta sentimentale, verso la metà del mese accadrà un evento per cui nel cuore di questa persona germoglierà l'amore.Saturno in piena retrogradazione potrebbe rallentarti nelle attività. Tutto questo si traduce che molto probabilmente dovrai affrontare alcune spese. Perciò, fai attenzione a non esagerare con gli acquisti, soprattutto se nel tuo portafoglio di soldi ne sono rimasti pochi. Forse è il caso di correggere alcuni errori che hai commesso in passato, soprattutto in relazione a certi acquisti o vendite che non hanno prodotto i risultati sperati. Trattieni la tua impulsività adottando un comportamento più accorto. Sarà meglio che tu non faccia affidamento solo sulle tue forze. Bussa alla porta di amici o persone competenti che possono aiutarti a realizzare le tue idee e i progetti.Riguardo al benessere, sebbene la protezione del cielo coprirà molte aree della tua vita, gli eccessi o la mancanza di cure adeguate, potrebbero generare delle infiammazioni. Dovrai prestare attenzione a non somatizzare alcune preoccupazioni. Cerca di essere il medico di te stesso. Evita i problemi di tensione dovuta all'affaticamento. Se non stai facendo nessuna attività fisica, ora è giunto il momento di cominciare.I tuoi giorni fortunati del mese sono: giovedì 1, mercoledì 14 e domenica 25 settembre 2022.