Oroscopo settembre 2022 Acquario

Oroscopo del mese di settembre 2022 per il segno Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

, in trigono alla vostra costellazione, che vi incoraggerà a servirvi della vostra intelligenza affinché possiate avere una comunicazione brillante e profonda con le persone. A tutto questo va aggiunto il sestile armonico di Giove che, nonostante sia momentaneamente in retrogradazione, vi aiuterà a raggiungere una buona armonia nei vari ambiti della vostra vita ().Sul versante sentimentale è abbastanza facile prevedere che presto attraverserete un periodo molto positivo. Perciò, aspettatevi di respirare una nuova aria nella vostra relazione affettiva. D'altronde, il Sole, Mercurio e Venere, stanno sviluppando una sinergia assai favorevole, per cui riuscirete a trovare una maggiore serenità e il desiderio di trascorrere giornate felici con il partner. Dimenticherete le tensioni e i problemi del passato. Questo è un buon momento per mettere in pratica il romanticismo e verificare se c'è ancora una buona affinità tra innamorati. Se siete ancora single, molto probabilmente è perché l'amore terrorizza il cuore degli acquari ed è proprio per questo che il più delle volte cercate delle scuse per evitare di scoprire i vostri sentimenti. Se siete alla ricerca di un partner, allora dovrete agire con più coerenza.Vi sentirete sotto pressione nella vostra attività lavorativa o professionale, soprattutto se vi siete prefissati di raggiungere dei traguardi per la fine di questo mese. Sul principio vi troverete a prendere decisioni che potrebbero compromettere il raggiungimento dei vostri obiettivi, perciò, cercate di rimanere calmi e sereni. L'illusione può essere davvero un pessimo affare in questo momento, per cui, tenete i piedi ben piantati a terra e prendetevi il tempo che volete per analizzare bene i pro e i contro prima di ogni decisione. Spesso capita che cerchiate una cosa ma agiate in modo contrario a tale scopo. Perciò, se volete il successo, è importante che voi risolviate i vostri conflitti interiori, innanzitutto, dovete evitare quelle persone che cercano di condurvi su strade che non volete percorrere.La retrogradazione di Saturno nel segno potrebbe creare non poco nervosismo. Potreste dover affrontare problemi piuttosto lontani dalla loro soluzione. Sebbene riceverete il supporto degli amici, non è improbabile che in diverse occasioni, una certa tensione prevarrà e vi renderà più agitati del solito. Ciò potrebbe cambiare il vostro carattere e rendervi irritabili. In questo caso sarà importante un controllo medico, nonché l'uso di terapie alternative al fine di controllare le vostre emozioni.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 3, mercoledì 14 e venerdì 30 settembre 2022.