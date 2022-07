Oroscopo agosto 2022 Vergine

Oroscopo di Jennaro del mese di agosto 2022 per il segno Vergine

(23 agosto ~ 22 agosto)

la Luna

e dinamismo sono le caratteristiche che prossimamente vi favoriranno. Ad agosto non mancheranno momenti difficili, ma potrete superarli grazie al supporto delle stelle. Infatti, la presenza nel segno di Mercurio, che è il patrocinatore della costellazione della Vergine, vi farà sentire più sicuri. Ciò farà aumentare le vostre energie e il magnetismo. Con i vostri amici condividerete esperienze ricche di creatività ().La vostra natura affettuosa e amorevole fa sì che l'amore sia un sentimento di gioia che vi spinge ad agire in modo entusiasta con le persone vicine a voi. Certe volte, però, la gelosia vi gioca dei brutti scherzi. Allora entrate nello sconforto. Tuttavia, ad agosto vivrete delle esperienze sorprendenti con la vostra dolce metà. Le giornate fluiranno senza difficoltà e gioirete di un ambiente tranquillo e sereno. Se siete alla ricerca della vostra anima gemella, la vostra attesa durerà fino a dopo la prima settimana del mese, quando anche Venere, la madrina degli innamorati, favorirà i nativi della Vergine. E poiché non siete in cerca di avventure, ma di una relazione a lungo termine con una persona affine alle vostre caratteristiche, le storie che inizierete in questo periodo saranno destinate a durare nel tempo.Sotto l'influenza creativa di Mercurio, in transito nella vostra area astrologica relativa al dinamismo e laboriosità, conseguirete ottimi successi nelle vostre attività. Si tratta di risultati che porteranno significativi benefici a livello finanziario. L'importante è non perdere la fiducia in voi stessi, altrimenti potreste diventare il vostro nemico peggiore. Il vostro astrologo Jennaro raccomanda di non stipulare nessun accordo o contratto con persone che non conoscete più che bene.Non è possibile, in questo momento, ottenere una risposta veloce a tutto ciò che avete in sospeso. Perciò, non fatevi prendere dall'ansia, ma visualizzate con calma i vostri obiettivi. Avete le capacità e il tempo per fare tutto quello che avete in mente. Prendete le cose con serenità e dite tutto ciò che pensate. In questo modo sarete in grado di mantenere uno stato di benessere ottimale.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 3, domenica 21 e domenica 28 agosto 2022.