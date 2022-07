Oroscopo agosto 2022 Toro

Oroscopo di Jennaro del mese di agosto 2022 per il segno Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

Giove

la prima settimana di questo mese di agosto subirete le quadrature di due autorevoli pianeti, come Mercurio e Venere, che non saranno molto bendisposti verso l'area zodiacale del Toro. Per vostra fortuna si tratta di transiti temporanei, per cui tenderanno a muoversi velocemente e a trasferirsi in aree a voi più favorevoli. A partire dalla seconda settimana riacquisterete le vostre energie ().Le vostre qualità personali, come la cordialità e la socialità, saranno motivazioni più che sufficienti per essere vicini alla persona che divide con voi la propria esistenza e per affascinarlo/a con queste prerogative. È chiaro che non saranno tutte rose e fiori. Tra una gioia e un'altra sorgeranno alcune difficoltà, ma voi sarete in grado di gestirle con la vostra proverbiale cautela e senso di responsabilità. I Toro dal cuore solitario saranno avvantaggiati durante questo periodo estivo. La netta congiunzione tra Mercurio e Venere darà luogo a incontri con persone con cui condividerete momenti di profonda soddisfazione. Tra queste persone ci potrebbe essere la vostra futura metà. Lo scoprirete quando inizierà il corteggiamento.Fare affidamento su ciò che avrebbe potuto essere favorevole ieri, oggi potrebbe essere inutile, se non proprio nocivo. Infatti, le previsioni che meglio si adattano al Toro in quest'oroscopo agostano, sono correlate ad alcuni cambiamenti interni che vi permetteranno di eliminare le vecchie visioni che non portano alcuna utilità. Sarete chiamati a sostituirle con altre idee più appropriate alle nuove circostanze.I nativi di segno Toro amano essere apprezzati da amici e conoscenti per le loro qualità personali. Nonostante ad agosto avrete molta fiducia nelle vostre capacità, tenderete a chiudervi in voi stessi. Tutto ciò potrebbe causare alterazioni al vostro stato di benessere. Come evitarlo? Semplicemente, esprimendo ciò che pensate senza tenervi nulla sullo stomaco.I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 5, martedì 16 e domenica 28 agosto 2022.