Oroscopo agosto 2022 Scorpione

Oroscopo di Jennaro del mese di agosto 2022 per il segno Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

la reattività e la sensibilità di ognuno di voi si nasconde una personalità instancabile e una grande forza interiore. Se così non fosse, non potreste adempiere il vostro ruolo che vi spinge ad essere i difensori della famiglia e dell'ambiente circostante. Sotto gli influssi favorevoli di Venere, in transito nella costellazione dello Scorpione, sarete stimolati a considerare nuove sfide. Il vostro spirito combattivo metterà a dura prova chiunque si opporrà alle vostre convinzioni ().Tutti i vostri sogni stanno per diventare realtà. Dovete solo pazientare e attendere il momento giusto. L'amore che donerete lo riceverete raddoppiato. Assicuratevi solo di dare al vostro partner abbastanza libertà per esprimere i suoi sentimenti verso di voi. Prestate attenzione all'inizio del mese, quando un vecchio amore potrebbe riapparire improvvisamente e turbare la vostra relazione di coppia. Se siete ancora single, avrete voglia di corteggiare ed essere corteggiati. Se avete una cotta per qualcuno/a, fareste bene a invitarlo/a a cena e pianificare assieme a lui o lei una serata romantica.L'arrivo del mese di agosto è contrassegnato dall'opposizione di Marte verso l'area zodiacale dello Scorpione, per cui, non è il caso di puntare molto sulle attese di progresso. È però l'occasione ideale per riflettere sui progetti e le attività già intrapresi e, allo stesso tempo, per prepararvi a un periodo di nuove esperienze. I progetti ancora in corso dovranno essere completati, altrimenti correte il rischio di disperdere ciò che avete costruito finora.Forse vi state prendendo troppo sul serio. Nessuno può dirsi immune da stanchezza e affaticamento, e nemmeno voi. Anche se vi rimane difficile riconoscerlo, dovete capire che siete degli esseri umani come gli altri, con tutti i limiti che ne conseguono. Rilassatevi un momento. Vedrete che un poco di sano divertimento può avere un impatto positivo sul vostro benessere.I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 5, martedì 16 e domenica 28 agosto 2022.