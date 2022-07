Oroscopo agosto 2022 Sagittario

Oroscopo di Jennaro del mese di agosto 2022 per il segno Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

giunto il momento di mostrare a tutti la vostra creatività e trarre il massimo beneficio dalle stelle di agosto. Il loquace Mercurio sarà molto bendisposto con l'area zodiacale del Sagittario, per cui non dovreste avere nessun problema nel comunicare con le persone che vorrete conoscere meglio. La vostra sicurezza verbale vi consentirà di brillare nella maggior parte delle situazioni ().I vostri desideri più nascosti saranno appoggiati dal trigono del Sole con Mercurio e Venere, per cui potrete gioire di un periodo pieno di potenzialità. Inoltre, la dea della bellezza, che è una conoscitrice del buon vivere, darà ai sagittari innamorati ottime occasioni, in modo che possiate vivere una storia d'amore romantica. Non perdete l'opportunità di un viaggio insieme. Prendete tutto ciò che le stelle vi offrono. Se siete ancora single, la prima e l'ultima settimana di agosto saranno molto favorevoli per inseguire l'amore. Un forte impulso sentimentale incoraggerà i sagittari soli a trovare il legame affettivo che state cercando.Agosto 2022 sarà un mese molto promettente per le vostre attività lavorative che più di ogni altra realtà vi gratificheranno, soprattutto nella seconda quindicina, quando alcuni fattori favorevoli accelereranno la realizzazione di un progetto che fino a poco tempo fa sembrava un sogno lontano. Se dovrete prendere una decisione importante per il vostro futuro, il vostro astrologo Jennaro consiglia di non avere fretta, perché avrete tutto il tempo davanti a voi.Forse all'inizio del mese vi sentirete un po' deboli ma con il passare dei giorni le vostre energie aumenteranno. Con la vostra naturale forza e vitalità, riuscirete a evitare qualsiasi attacco esterno alla vostra salute. La pratica di uno sport e lunghe passeggiate all'aria aperta vi aiuteranno non solo a prendervi cura del vostro fisico, ma serviranno ad arricchire la vostra anima.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 7, venerdì 19 e mercoledì 31 agosto 2022.