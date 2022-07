MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi Oroscopo agosto 2022 Gemelli L'intelligenza è l'arma con cui vi troverete ad affrontare con decisione alcuni contrattempi in arrivo. Oroscopo di Jennaro del mese di agosto 2022 per il segno Gemelli (21 maggio ~ 20 giugno) Com'è già successo all'inizio dell'anno, ad agosto si verificheranno alcuni cambiamenti che vi renderanno più sensibili del solito. Fortunatamente, il campo delle relazioni sociali continuerà a essere la fonte migliore di soddisfazione per i Gemelli. Le uscite e gli incontri serali vi permetteranno di gioire della compagnia delle persone a voi care (Scopri che cosa rappresenta Marte nel tuo tema natale ).



Oroscopo dell'amore del mese di agosto 2022 per il segno zodiacale dei Gemelli:

In campo affettivo, per voi Gemelli non esistono regole stabilite e questo rende la vostra vita di coppia un gioco creativo. Sentimento e romanticismo saranno in continua ascesa in questo periodo, stimolati dal vostro bisogno di dare e ricevere affetto, nonostante qualche volta troverete difficile comunicare le vostre emozioni. Se siete ancora single, il vostro astrologo Jennaro vi invita ad aprire con fiducia il vostro cuore. Se la persona di cui vi siete invaghiti non riesce a esprimere i propri sentimenti nei vostri confronti, tocca a voi fare il primo passo per avvicinarvi a lui o lei e dimostrargli/le di esserne innamorati.



Oroscopo del lavoro del mese di agosto 2022 per il segno zodiacale dei Gemelli:

L'andamento dei progetti professionali a cui state lavorando vi sembrerà più lento del solito soprattutto all'inizio del mese. Vi chiederete se ciò è dovuto a qualcosa di sbagliato che state facendo, ma non è così. Si tratta solo di un calo di energia causato dalla retrogradazione di Saturno. Recupererete alla fine del mese, quando Mercurio entrerà in area Bilancia, ponendosi in trigono alla vostra costellazione.



Oroscopo della salute del mese di agosto 2022 per il segno zodiacale dei Gemelli:

Sebbene la vostra area zodiacale sia abbastanza protetta da un cielo benefico, non mancheranno momenti in cui la tensione si farà pesante e voi vi sentirete sotto pressione. Ciò potrebbe alterare il vostro sistema nervoso e farvi sentire emotivamente instabili. In questo caso sarà meglio ricorrere a terapie che vi consentano di attenuare la tensione e sentirvi più sereni.



Oroscopo della fortuna del mese di agosto 2022 per il segno zodiacale dei Gemelli:

I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 7, lunedì 15 e mercoledì 31 agosto 2022.

