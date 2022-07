Oroscopo agosto 2022 Capricorno

Oroscopo di Jennaro del mese di agosto 2022 per il segno Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

sarà un mese davvero speciale per molti Capricorno. Sentirete il bisogno isolarvi per riflettere. A questo proposito, trascorrerete lunghi momenti da soli attraversando gli sconosciuti labirinti del vostro mondo interiore. Questo atteggiamento sarà molto positivo non solo perché vi servirà per trovare le cause di certe angosce e a risolvere i vostri conflitti, ma in questo modo potrete aprirvi al mondo esterno attraverso la riflessione e la ricerca di voi stessi ().Sono pochi quelli che sanno che dietro a un'apparenza così sobria e austera si celi un essere profondamente affettuoso. Quando amate è per sempre, perché in quel sentimento ci mettete il meglio di voi. Per i nativi Capricorno che sono già in coppia, le stelle hanno in serbo un mese di agosto pieno di esperienze indimenticabili. Sarete molto vicini alla persona che amate. Se invece siete ancora single, molte saranno le possibilità di incontrare la vostra metà. Il processo introspettivo vi aiuterà a non ripetere gli errori che avete commesso in altri momenti della vostra vita. Vi sentirete a vostro agio e sarete così affascinanti che molti saranno i cuori innamorati che si avvicineranno a voi.L'ambizione e l'affidabilità, che come sapete sono qualità peculiari del segno zodiacale Capricorno, saranno molto utili poiché vi consentiranno di risolvere quei problemi di lavoro che richiedono una certa responsabilità e una maggiore accortezza. Per quanto riguarda l'aspetto economico, molti di voi vedranno crescere il proprio reddito. Riconoscimenti anche in denaro vi arriveranno nella seconda quindicina del mese di agosto. Che siate lavoratori dipendenti o professionisti in proprio, riceverete piacevoli sorprese che non erano in previsione.Alcuni cambiamenti potrebbero destabilizzarvi e alterare il vostro sistema nervoso. Non preoccupatevi. Non è nulla di grave. Tutto è dovuto al processo di cambiamento interno che state vivendo e che, in qualche modo, si riflette sul vostro aspetto esteriore. In ogni caso, se si dovessero protrarre questi sintomi, sarà meglio rivolgervi al vostro medico di fiducia.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 4, giovedì 18 e domenica 28 agosto 2022.