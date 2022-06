Oroscopo luglio 2022 Sagittario

Oroscopo di Jennaro del mese di luglio 2022 per il segno Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

il mese di luglio comincia a tutta velocità. Non lasciate che nulla vi ostacoli ed otterrete ciò che volete. Se avete qualcosa da chiedere alle stelle, questo per voi è il momento migliore, poiché gli astri vi sono favorevoli, sia sul piano creativo sia su quello più pratico e realistico. Le vostre capacità intellettive procederanno con una marcia in più, parimenti alla vostra efficienza che sarà incontrastabile ().La buona notizia è che Venere ha terminato il suo moto retrogrado, perciò non dovrete temere alcuna diminuzione di energia romantica. Inoltre, trovandosi proprio di fronte a voi, rende il vostro spirito più sensibile e romantico. Questo fa sì che il legame con la persona che amate sarà spontaneo e diretto, proprio come piace a voi. Evitate discussioni su argomenti futili, perché rovinerebbero la felicità che questo mese di luglio promette. Qualcosa di molto bello sta per accadere ai sagittari in cerca della propria anima gemella. Già dall'inizio di luglio, un nuovo ciclo lunare influirà in modo positivo, soprattutto, aumenterà il vostro fascino, il che significa che prenderete l'iniziativa il più possibile. Saprete dire le parole giuste per sedurre chiunque vogliate. Alcuni di voi avranno l'opportunità di iniziare una storia a due durante un viaggio.Il vostro talento vi consente di poter dire tutto ciò che pensate a chiunque, ovunque e in qualsiasi momento. Niente vi spaventa, ma a volte succede che sia proprio questo pregio a farvi commettere degli errori di ragionamento o di riflessione, poiché vi manca l'obiettività. Non rovinate il vostro futuro di lavoro con azioni avventate. Fermate tutto, ordinate i vostri pensieri e decidete per il meglio. Il vostro astrologo Jennaro vi assicura che se agirete con calma e con senso di riflessione, otterrete progressi sul lavoro che vi porteranno parecchi benefici, soprattutto economici.Nelle prossime quattro settimane avrete ottime energie che dovrete però utilizzare con una certa attenzione per non generare inutili eccessi. Cercate di seguire una dieta alimentare che vi sia stata indicata da un nutrizionista professionista di cui ti fidate. Se non vi prendete cura di voi stessi, potreste avere dei problemi. State attenti ai segnali che il vostro corpo vi invia. Un buon sonno è uno dei requisiti per mantenere una buona salute.I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 5, sabato 16 e sabato 30 luglio 2022.