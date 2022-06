Oroscopo luglio 2022 Bilancia

Oroscopo di Jennaro del mese di luglio 2022 per il segno Bilancia

(23 luglio ~ 22 ottobre)

Venere nel tema natale

avranno un impatto piuttosto negativo verso la vostra costellazione in particolare a partire nelle prime settimane di luglio. La quadratura di questi tre potenti pianeti potrebbe causare una certa instabilità nel vostro modo di vivere, sia per quanto riguarda il tema professionale, sia nelle questioni di cuore. Una volta trascorsa la prima quindicina, sarete sulla buona strada per portare a termine un progetto che vi porterà dei benefici economici ().L'equilibrio nella vostra vita sentimentale sarà messo in discussione in più di un'occasione, per cui, la fantasia e l'immaginazione giocheranno un ruolo di primo piano nella vostra vita affettiva. Usate tutte le risorse in vostro potere per ottenere la fiducia e avviate nuovi progetti assieme alla persona del cuore. Nonostante si faccia più forte il vostro bisogno di sentirvi liberi, mostratevi più sentimentali e affettuosi e più aperti alla possibilità di vivere esperienze romantiche. Vi accorgerete che l'amore sa fare grandi miracoli. Se siete ancora single, vi troverete di fronte all'eterno dilemma: "" Sebbene voi Bilancia siate abituati a dare un ruolo importante ai legami affettivi, questo non è il momento propizio per avventurarvi in un territorio che già vi ha dato delle delusioni. Insomma, avete tempo per mettervi a cercare l'amore. Forse, stare soli per un po' non è poi così male.Il vostro più impietoso nemico potreste essere voi stessi. Durante le prossime quattro settimane, vi troverete a dover separare gli affari di lavoro dalle questioni personali. Dovrete imparare a canalizzare le vostre idee e provare a utilizzare tutta l'energia e l'audacia di cui disponete senza cadere negli eccessi. Verso la fine del mese, Mercurio in Leone consoliderà le vostre conoscenze e rafforzerà la vostra fiducia. Quello sarà il momento di lanciarvi in un nuovo progetto, poiché ci saranno tutte le carte in regola affinché si trasformi in un successo.La lucidità mentale che avete come dono vi sarà di grande aiuto in questo momento, ma dovrete ascoltare la vostra voce interiore. Dovete comprendere che non tutto vi è permesso e che ci saranno momenti in cui sarà meglio agire con cautela se volete raggiungere l'equilibrio di cui avete bisogno per sentirvi in forma. Se vi lasciate guidare dal vostro desiderio di fare sempre ciò che volete, potreste cadere in eccessi molto dannosi.I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 4, venerdì 15 e mercoledì 27 luglio 2022.