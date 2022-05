Oroscopo giugno 2022 Gemelli

Oroscopo del mese di giugno 2022 per il segno Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

. Sapete giocare con le parole come nessun altro. Il dialogo vi conferisce una vera gioia, anche se agli affari di cuore preferite quelli della mente. Alcuni astrologi, nei loro oroscopi, vi etichettano come privi di sensibilità, dato che i sentimenti non sono tra le priorità nella vostra esistenza. Ebbene, in questo mese di giugno 2022 vi evidenzierete per le vostre idee originali e le interessanti fantasie.Dopo una prima settimana piuttosto pesante, vi troverete finalmente alla fine del tunnel e vedrete una luce molto chiara e luminosa. Dalla seconda settimana in poi, comincia per voi Gemelli una fase molto positiva a livello sentimentale. Sotto il semi-sestile armonico di Mercurio e Venere, sarete inclini ad essere più affettuosi e premurosi del solito. Sentirete come un bisogno pressante di cominciare una nuova vita in cui manifestare la gioia in tutte le sue sfumature. Vivrete la vostra relazione a lettere maiuscole, visto che vi trovate in un momento favorevole. Al contrario, i cuori solitari non avranno davanti un periodo facile per la conquista. Riceverete più delusioni che risposte positive, soprattutto nei primi giorni. Alla fine del mese tutto migliorerà. Conoscerete una persona con cui avrete un buon dialogo e che potrebbe dare il via a una stupenda relazione affettiva.Urano in sestile alla vostra costellazione sarà per voi un grande innovatore cosmico. In contrapposizione, però, Nettuno non sarà in una buona posizione astrologica, per cui dovrete stare molto attenti alle proposte in arrivo. È necessario valutare attentamente le nuove collaborazioni, gli investimenti finanziari e le spese. Insomma, sebbene anche Giove vi sostenga nel progresso professionale e nel successo economico, alcuni ostacoli potrebbero contribuire a creare ritardi. Se avete intenzione di acquistare una nuova casa, il periodo è ottimo, ma cercate di non spendere troppo, perché un'altra spesa imprevista potrebbe arrivare verso la fine di giugno.Giove non è il solo pianeta che vi porterà benessere, ci sarà anche Venere con i suoi raggi positivi e insieme saranno in grado di far crescere sia l'ottimismo che il vostro livello di autostima. Durante il mese di giugno la vostra salute sarà abbastanza buona, anche se all'inizio potreste notare un calo di energia. Per questo motivo, se volete mantenere un buon livello fisico, sarà fondamentale che vi rilassiate esercitando pratiche di meditazione come lo Yoga, che riesce a combinare posture fisiche e tecniche di respirazione.I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 7, mercoledì 15 e domenica 26 giugno 2022.