Oroscopo giugno 2022 Cancro

Oroscopo del mese di giugno 2022 per il segno Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

per corteggiare qualcuno oppure se volete migliorare un legame affettivo. Cercate, però, di evitare di esporvi troppo, specialmente se non conoscete a fondo la persona con cui state per iniziare una relazione. È importante che la vostra fiducia sia concessa solo a chi che vi dà prova di sincerità, poiché la vostra sensibilità vi rende vulnerabili e ci sono individui capaci di abusare dei vostri sentimenti e ferirvi.Le quattro settimane che formano il mese di giugno 2022 potranno essere belle e piacevoli per molti Cancro. Sin dai primi giorni, con Mercurio che ritorna diretto in sestile alla vostra costellazione, aumenterà la capacità di comunicare i sentimenti più profondi alla vostra dolce metà. Anche Venere è bendisposta verso la vostra area zodiacale, soprattutto nella prima quindicina. Attenzione soltanto a un eccessivo desiderio d'indipendenza. Perciò, fareste bene ad escludere qualsiasi possibilità di iniziare una relazione clandestina o parallela. La cosa migliore da fare in questo momento, è mantenere una linea di condotta impeccabile. Se siete single in cerca del partner, a giugno sarete accontentati, dal momento che conoscerete una persona con cui condividerete esperienze molto ricche. Improvvisamente e senza nemmeno rendervene conto, v'innamorerete e sarete ricambiati.C'è un cauto ottimismo per quanto riguardano le vostre attività lavorative e/o professionali. Quello che è sicuro in quest'oroscopo mensile di Jennaro, è che avrete molto vento che soffierà nelle vostre vele. Per esempio, c'è Giove che riscalderà la vostra area zodiacale rendendo questo mese un buon periodo per dimostrare agli altri la vostra creatività e le capacità. Prestate maggiore attenzione ai dettagli e al modo in cui comunicate le vostre idee. Non abbiate timore di cambiare programma o modificare qualche dettaglio se è ciò che serve per farvi raggiungere i vostri obiettivi. Soltanto, non agite d'impulso se qualcuno vi offre la possibilità di un nuovo accordo o contratto, perché dietro potrebbe esserci una trappola o addirittura una truffa.Il vostro benessere durante il mese di giugno 2022 vi arriva da Venere, poiché si trova in una posizione veramente eccellente. Inoltre, avrete un'energia molto buona che proviene dal trigono di Nettuno. Per cui, fossi in voi, non mi preoccuperei molto della quadratura di Marte. Insomma, voi Cancro non avete nulla da temere perché questo cielo promette la possibilità di trovare una buona armonia. Prendetevi soltanto del tempo per meditare e collegatevi con il vostro io interiore. Ciò vi arricchirà e vi darà forza.I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 6, domenica 19 e mercoledì 29 giugno 2022.