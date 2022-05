Oroscopo giugno 2022 Acquario

Oroscopo del mese di giugno 2022 per il segno Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

si riconoscono subito per la loro duttilità mentale. Con chiunque e in qualsiasi circostanza vi troviate, voi sapete dar prova della vostra cordialità e riuscite a conquistare l'interesse di coloro che vi circondano. Ciò che invece temete e da cui fuggite, è l'impegno in campo affettivo. Siccome avete bisogno di sentirvi liberi, non riuscite a sopportare l'idea di essere vincolati a qualcuno.Non ci sono in previsione grandi novità per gli innamorati Acquario, a meno che non vi affidiate alla vostra immaginazione, perché in questo modo potrete vivere giorni pieni di amorevolezza. Vi troverete di fronte a delle difficoltà, per cui sarà bene incoraggiare un dialogo aperto e sincero. Una buona intimità saprà nutrire l'amore in maniera più che eccellente. A fine mese il trigono di Venere vi permetterà di vivere i vostri affetti con più ottimismo. Gli Acquario dal cuore solitario possono aspettarsi una grande avventura sentimentale, soprattutto quelli più giovani. Avrete la possibilità di fare nuovi incontri, tra cui una persona che presto potrebbe diventare molto importante nella vostra vita, ma dovrete darvi da fare entro i primi giorni del mese, quando Mercurio tornerà diretto, per cui potrà facilitarvi nell'uso della parola e, quindi, migliorerà il dialogo.Molto presto Marte sarà in transito nella vostra Casa della carriera e della crescita diventando più battagliero del solito. Si avvicina il momento in cui dovrete prendere coscienza delle vostre responsabilità senza incolpare nessuno, né sentirvi in colpa con voi stessi. Cercate di stabilire progetti precisi, con linee chiare nei confini con gli altri. Una discreta espansione dei vostri obiettivi professionali sarà un ottimo modo per avanzare nelle vostre ambizioni, poiché il dio della guerra vi fornirà una visione ottimista di crescita degli obiettivi e la forza per raggiungerli.Saturno nel segno sta girando in moto retrogrado e quando questo potente pianeta è presente in aspetto negativo, forti contingenze avverse possono ricadere su di voi. Potreste avvertire delle difficoltà nella comunicazione e nel trasporto. Possono verificarsi telefoni rotti, e-mail che non partono, problemi o guasti all'auto e disagi in generale nel relazionarvi con gli altri. Sia le emozioni che il vostro sistema nervoso possono essere compromessi. Per prevenire conseguenze disastrose, siete invitati a praticare tecniche di meditazione o di rilassamento.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 1, sabato 18 e lunedì 27 giugno 2022.