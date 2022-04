Oroscopo maggio 2022 Toro

Oroscopo del mese di maggio 2022 per il segno Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

di quest'anno siete stati così impegnati a risolvere alcune questioni che non avete avuto tempo per altre cose, ma adesso potete rilassarvi. Le stelle di maggio vi aiuteranno a dedicare più tempo a voi stessi. Probabilmente vi sveglierete con il pensiero che è ora di cambiare urgentemente qualcosa nella vostra vita. Il vostro astrologo Jennaro vi consiglia di parlarne con la persona che avete accanto. Una testa va bene, ma due ragionano meglio.Venere e Marte in sestile alla costellazione del Toro promettono stabilità e sicurezza nella vostra relazione affettiva. Beneficerete di un clima sereno e felice. Tutto questo non accadrà per caso. Infatti, come ho già detto prima, a maggio sarete sotto la provvidenziale presenza di Venere e Marte i quali entreranno in congiunzione con Giove in Ariete rafforzando il legame di complicità con la vostra dolce metà. Tutto questo movimento di stelle vi farà sentire il bisogno di stabilizzare la vostra vita sentimentale e per voi non ci saranno disaccordi, poiché il rischio di fraintendimenti o litigi sarà molto limitato. Se siete single, vivrete giorno per giorno assaporando le cose belle che vi passano davanti. Un incontro fantastico potrebbe cambiare il corso della vostra esistenza.Uno straordinario movimento planetario sta dirigendo la musica nel settore della vostra carriera. Giove è in aspetto positivo ed è in linea con le vostre aspettative di successo e le ambizioni. Credo proprio che possiate aspettarvi parecchie soddisfazioni nel campo lavorativo e professionale durante il mese di maggio 2022. Vorrete brillare e la vostra perseveranza vi aiuterà a fare scintille. Sarete capaci di compiere una vera impresa che non vi aspettavate nemmeno da voi stessi. Tuttavia, le persone che avete accanto non saranno affatto sorprese dei vostri successi, perché sanno qual è il vostro potenziale e non hanno mai dubitato di voi.I pianeti di energia rigogliosa come Marte, Giove e Urano saranno entrambi in buon aspetto con voi durante tutto il mese di maggio. Non avete nulla da temere se non un Saturno in quadratura che potrebbe indebolirvi. Ma, niente di grave, basterà semplicemente assicurarvi che le vostre energie non si trasformino in nervosismo. Non dimenticate di dedicare una piccola parte del vostro tempo alla pratica di uno sport, perché questo è il modo migliore per raggiungere il vostro equilibrio energetico.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 4, sabato 14 e sabato 28 maggio 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su App Store