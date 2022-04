Oroscopo maggio 2022 Scorpione

Oroscopo del mese di maggio 2022 per il segno Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

vostre giornate maggioline diventeranno man mano interessanti più di quanto vi aspettiate. A differenza dei mesi precedenti, maggio sarà molto meno spinoso. Non esitate a trovare del tempo per voi. Avete già dato il vostro contributo, perciò, non chiedete a voi stessi più di quanto potete dare. I momenti migliori li vivrete nei giorni 15 e 16 maggio, quando il Sole, la Terra e la Luna (), si allineeranno formando una fantastica eclissi totale lunare.Venere promette momenti di felicità durante quasi tutto il mese di maggio. La relazione con la vostra dolce metà sarà tonificata da una notevole complicità e per molti di voi ci sarà un risveglio alla vita. Fate attenzione, perché le vostre previsioni suggeriscono che un romanzo potrebbe avere luogo sul posto di lavoro. Infatti, l'eclissi di luna piena nel segno è indice di una potenziale avventura romantica. Perciò, abbiate cura di non rimanere intrappolati in un complicato intreccio. Il vostro astrologo Jennaro vi invita a non mettere a rischio il vostro matrimonio e prendere in considerazione il prezzo che potreste pagare nel cedere al tradimento. Se invece siete soli e in cerca della vostra anima gemella, allora dovreste cercare di alzarvi dalla sedia e uscire, perché l'amore non arriva mentre siete comodamente seduti in attesa che vi arrivi un messaggio o una telefonata sul vostro cellulare.Le stelle di maggio indicano che la vostra vita lavorativa sarà come il campo di una battaglia infinita. Con Venere, Marte e Giove in trigono alla vostra costellazione, inizierete a lavorare su nuovi progetti. Non mancheranno alcuni problemi che serviranno a farvi abituare alle vostre nuove responsabilità. Qualunque sia la vostra condizione attuale, ci sono in previsione alcuni cambiamenti. Questo periodo, infatti, potrebbe essere decisivo per voi sul piano lavorativo anche grazie all'aspetto favorevole di Mercurio. Se non siete soddisfatti di ciò che avete, sarete in grado di trovare un nuovo lavoro o di puntare verso una direzione totalmente diversa. Le circostanze vi saranno favorevoli e questi cambiamenti avverranno senza troppi intralci.Beneficerete di un buon equilibrio e il vostro morale sarà alto. Sono questi i due più importanti vantaggi che vi regaleranno le prossime quattro settimane e che vi permetteranno di essere in forma. Dovete solo riguardarvi dalla tendenza ad approfittare della buona tavola. Anche se gradite il buon cibo, occorre essere moderati in tutto e resistere agli eccessi, in caso contrario potrebbero verificarsi dei malesseri che vi impediranno di gioire delle bellezze della vita.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 7, lunedì 16 e domenica 29 maggio 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su App Store