Oroscopo maggio 2022 Sagittario

Oroscopo del mese di maggio 2022 per il segno Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

la vostra vita sarà alquanto movimentata ed è quello che volete, giusto? Ci sono in serbo grandi sfide per voi sagittari. La vostra attenzione andrà direttamente alla vita affettiva. Sebbene riteniate che il vostro lavoro sia molto importante, l'amore è qualcosa che non potete negare a voi stessi. In questo mese di maggio 2022 la famiglia sarà al centro della vostra attenzione. Combattete con tutte le vostre forze per ritrovare l'equilibrio.Mercurio retrogrado, in opposizione all'inizio del mese, potrebbe avere un impatto sfavorevole sulla vostra vita affettiva e trascinarvi in alcune incomprensioni con la persona che vive al vostro fianco. Fortunatamente non sarà nulla di così grave, ma è chiaro che c'è la possibilità che incontriate qualche ostacolo nella vostra vita amorosa. Prendetevi cura della vostra dolce metà. Non reagite in modo impulsivo saltando subito a conclusioni avventate. Se desiderate migliorare la vostra relazione dovrete cercare di adottare un nuovo tipo di approccio. È tempo di darci dentro e riconquistare il vostro partner. I vostri sforzi saranno ampiamente ricompensati. Se vivete da soli, un incontro importante è previsto nella seconda settimana. Non siate timidi, sarebbe un peccato perdere una splendida occasione.Sotto l'aspetto disarmonico di Mercurio, a maggio dovrete fare maggiori sforzi se volete affermarvi nel vostro lavoro. Nulla vi deve spaventare, oltretutto voi siete uno dei segni più coraggiosi di tutto lo zodiaco. Alla fine del mese, Venere, Marte e Giove in trigono vi faranno vivere ottimi momenti. Molti di voi otterranno il maritato riconoscimento e un aumento di stipendio. Coloro che ancora non hanno un'occupazione, non si devono scoraggiare, perché molto presto le stelle torneranno a girare a vostro favore. Inviate il vostro curriculum a diverse società e/o imprese e vedrete che riuscirete a trovare un buon lavoro.Voi sagittari potete rallegrarvi perché non c'è nessun pianeta che possa mettere a rischio il vostro benessere. Nel complesso, potrete ottenere una buona forma fisica grazie anche al sostegno di Giove che in questo momento v'infonde entusiasmo e vigore. Compiacetevi pure tranquillamente della vostra vitalità e portate avanti le vostre idee e i progetti. Tuttavia, occorrerà prestare attenzione agli stiramenti muscolari, soprattutto se vi state allenando.I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 3, venerdì 20 e lunedì 30 maggio 2022.