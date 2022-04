Oroscopo maggio 2022 Capricorno

Oroscopo del mese di maggio 2022 per il segno Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

hanno sempre così tante cose da fare che spesso non rimane nemmeno un po' di tempo per pensare a loro stessi. Tutto questo inizierà a cambiare d'ora in poi. La vera sfida di questo mese di maggio, sarà di trovare più spazio da dedicare a voi e alle persone che amate. È giunto il momento di aprire il cassetto dove tenete rinchiusi i vostri sogni e cominciare a fare ciò che avete sempre desiderato fosse fatto.Potere essere certi che quella che state per vivere nei prossimi giorni non sarà una relazione noiosa e prevedibile. Molto presto, Venere si affaccerà nel vostro settore sentimentale ed è facile che molti di voi inizieranno a vedere il proprio compagno o la compagna, proprio come vorreste che fosse. Coloro che nei mesi scorsi hanno avuto dei disaccordi con il partner, ora saranno in grado di rafforzare l'intesa e costruire con lui o lei un legame ancora più solido. Se siete single e state pensando che la vita matrimoniale non faccia per voi, potrebbe trattarsi semplicemente di un momentaneo bisogno di maggiore libertà. Tuttavia, a fine mese ci sarà un incontro con una persona così attraente che riuscirà a far battere il vostro cuore a tal punto che potreste benissimo cambiare parere.Le capacità persuasive, insite nei nati sotto il segno del Capricorno, si riveleranno essere il timone che vi guiderà nella crescita verso il successo qualunque sia la vostra attività o professione. Assicuratevi solamente di non farvi trasportare da sogni e/o illusioni irrealizzabili e rimanete fermi nei vostri propositi senza guardarvi indietro. Le Stelle promettono grandi trasformazioni che si verificheranno soprattutto nei giorni centrali di maggio. Ciò sarà determinante per le vostre prospettive future di lavoro. Non vi innervosite se non notate subito dei risultati. Anche se non arriveranno subito delle risposte, certamente ci saranno nel lungo periodo.In questo momento non vi sentite molto tranquilli, sebbene le vostre energie si mantengano su buoni livelli. Probabilmente, dovete solo fare attenzione a non bruciare velocemente tutte le vostre energie e cercare di gestire la vostra vitalità. Un'attenzione particolare va data al pianeta Nettuno che in questo momento non è molto bendisposto verso l'area del Capricorno, per cui potrebbe disturbare il vostro sonno. La pratica di esercizi yoga vi può aiutare a rilassarvi.I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 2, sabato 14 e martedì 31 maggio 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su App Store