Oroscopo aprile 2022 Pesci

Oroscopo del mese di aprile 2022 per il segno Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

, quest'ultimo, il pianeta che governa sia i vostri affetti personali e sociali sia le attività, alimenterà in voi una disposizione al cambiamento, all'innovazione e la speranza di un futuro migliore. Il vostro astrologo v'invita a lasciarvi trasportare senza paura dal flusso della vita e ad accettare gli eventi senza ostinazione. Evitate gli atteggiamenti rigidi di fronte al rinnovamento, la vita è un continuo turbine in movimento.Il forte desiderio di felicità è certamente comprensibile, ma se non siete disposti a lavorare su di voi e cercare di rendere meno difficile la comunicazione con il partner, dovrete accontentarvi di molto meno, poiché nulla che possa essere gratificante è così semplice da raggiungere. Nella seconda quindicina di aprile, grazie ai favorevoli influssi di Mercurio, sarete più comunicativi del solito e questo vi consentirà di comprendere meglio la persona che avete accanto. Sarete entrambi in grado di capirvi spontaneamente. Nei prossimi giorni, i pesciolini dal cuore libero saranno il bersaglio preferito da Cupido, che in più occasioni cercherà di centrarli con le sue frecce magiche. Perciò, quando meno ve lo aspettate, ci sarà l'inizio di un corteggiamento molto serrato che finirà col farvi vivere un'avventura esclusiva e fantastica.Nonostante l'atteggiamento di Saturno non sia del tutto disponibile verso l'area dei Pesci, i 30 giorni che formano il mese di aprile potranno lo stesso essere molto positivi per quanto riguarda la vostra attività lavorativa. Il Sole davanti a voi v'invoglia a essere ottimisti, anche Giove porta con sé le opportunità di una miglioria sul lavoro. Inoltre, con Marte bendisposto, adesso le vostre idee e i progetti potranno essere maggiormente apprezzati. Sarete molto efficaci nelle risposte e saprete come fare per arrivare a ottenere buoni risultati. Ad aprile raccoglierete i frutti di ciò che state pazientemente seminando dall'inizio dell'anno.Le energie sono in forte crescita e anche l'ottimismo. Per voi Pesci c'è Venere che presto porterà dei piccoli eventi felici e positivi nella vostra vita. Se non eccedete con i pasti e le bevande, niente vi può accadere. Il fisico non soffrirà e i malesseri non appariranno. Se invece vi trovate di fronte a qualche indisposizione e avete paura, ricorrete senza perdere tempo alle terapie naturali. Potrete anche scaricare le vostre energie negative iscrivendovi a una palestra.I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 1, sabato 16 e mercoledì 27 aprile 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su App Store . Ti risponderò personalmente.